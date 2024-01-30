陳諾：好萊塢特效合成師隊伍中的新星

近期，作為一股新的短視頻潮流正風靡北美。ReelShort是一個新興的高清流的媒體平臺，為觀眾提供原創短劇系列，每集時長一分鐘，方便隨時隨地觀看。極具創意和戲劇性的內容，瑰麗多姿的特效技術，成功打破美國同類視頻平臺的技術天花板。使Reelshort在同類應用中脫穎而出，正在改變了大眾，尤其是年輕一代觀看和消費視頻節目的方式。

而在Reelshort平臺的工作團隊裏，有一位來自中國廣西的特效合成師，名叫陳諾，為Reelshort短劇的視覺效果注入了新鮮的活力，尤其值得關注。

陳諾 從三藩市藝術學院畢業

擔任Pervis/Postvis特效合成師

陳諾出生於廣西南寧，大學就讀於廣西藝術學院，攻讀“戲劇影視美術設計以及人物形象設計”專業。2017年，陳諾被三藩市藝術大學錄取，來到美國攻讀“動畫與視覺效果（Animation & Visual Effects）”專業的碩士學位，專攻特效合成方向。求學期間，她開始參與一些相關的專案工作，她的創新思路和認真、細緻的態度得到了教授們和業界資深前輩的認可。在他們的大力引薦之下，陳諾拿到碩士學位後，進入好萊塢 頂級的Visulization特效公司旗下的哈龍娛樂（Halon Entertainment），擔任Pervis/Postvis特效合成師。

一部電影在成形之前，是什麼樣子的呢？如果說最初的劇本是創作者腦海中的抽象概念“躍然紙上”，那麼，電影製作則是一個要將文字轉化為一幀幀畫面的過程。過去，電影人靠概念圖、分鏡、故事板、實體道具等等輔助方式來規劃這些畫面的視覺呈現，到今天，電影技術已經發展出一種“前期可視化動態預覽技術”，這就是Previs，“Previsualizatio”一詞的簡稱。即在電影實拍前將計畫拍攝的內容製成動畫展示，以可見的、動態的方式大致安排演員的走位、取景、機位、運鏡等拍攝要素，供導演、攝影指導等主創人員進行參考和進一步完善。簡而言之，Previs 就是電影拍攝之前的一種預演。與之相對的，就是Postvis，“Postvisualization”一詞的簡稱。電影實拍時有很多帶有綠幕或者其他On-set的鏡頭，需要進行後期的各種寫實特效製作。Postvis通常使用複雜的3D跟蹤程式，模擬實拍攝影機的運動，將實拍素材合成到一個粗略的3D環境中，讓電影人提前預覽視效效果。Postvis製作師必須瞭解片場尺寸，經過透視匹配等操作，將素材和3D虛擬場景匹配起來，為後期更細緻的處理節省了大量時間和精力。