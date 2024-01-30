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新州老電影院華納影院熄燈 居民唏噓

編譯徐薏茹／綜合報導

位於瑞吉屋(Ridgewood)、歷史悠久的華納影院28日夜間放映最後一場電影後結束營業；有近百年歷史的這座電影院永久關閉，讓當地居民唏噓。

華納影院於1932年開幕，當時內部只有一個播映廳，首映電影為貝蒂·戴維斯(Bette Davis)主演的「黑馬」(The Dark Horse)；1978年影院擴建增加為兩個影廳，1984年再新增兩個影廳。

Bow Tie Partners於2013年收購華納影院，旗下公司Bow Tie Cinemas過去十年接手經營華納影院。

Bow Tie Partners表示，影院關閉與新冠疫情期間業績慘澹有關，疫情對電影產業造成重大影響，老舊電影院受創尤其嚴重，公司聲明表示，華納影院已經無法繼續在該地點經營。

Bow Tie Partners表示影院計畫繼續留在瑞吉屋市中心，並考慮影院空間的再開發方案，包括用作表演藝術場地。

Bow Tie Partners所有人莫斯(Ben Moss)在聲明中表示：「我們向我們所有忠實的顧客獻上最誠摯的感謝，在過去11年裡使我們有幸在瑞吉屋的這座影院接待他們。我們非常期待繼續作為充滿活力的瑞吉屋市中心商業社區的一份子，並期待在完成替代用途的分析後宣布我們的未來計畫。」

新澤西州目前沒有其他Bow Tie Cinemas。

電影院 疫情 新澤西州

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