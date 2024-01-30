賓州家庭年收低於7萬 公立大學學費每學期擬限千元

賓州 州長夏皮羅日前公布各界翹首企盼的高等教育改革計畫，費城詢問報報導，重點包括家庭年收入7萬以下的州民，上公立大專院校的學費，每學期1000元為上限。

州長辦公室指出，改革的目的是讓民眾更讀得起公立大學，對賓州產生更大的經濟效益。

民主黨、共和黨 和高教官員都讚揚夏皮羅的改革意志；改革方案將是他下月6日到州議會提出年度預算 案報告的重點。

賓州的高等教育預算全國第二低，僅次於新罕布夏州；長期經費不足的結果，徒增學生和學校的財務負擔，學校只能靠漲學費、降低服務品質、舉債等方法因應。

興革計畫的詳細內容將於2月6日預算案提出時同步公開；賓州財政可能從今年度開始支出超出稅收，高教支出若大幅增加，共和黨議員不會輕易答應。

根據報導，夏皮羅高教改革的三大重點，除了上述州民學費上限，高教協助局將提供就讀州立大學與獨立院校的學生每人1000元助學金，以及統合10家州立大學和15家公立社區學院。夏皮羅說，第三點的目的是提升校際協調，改善就讀效率，讓更多人念得起公立大學院校。

賓州高等教育系統總校長葛林斯坦(Dan Greenstein)說，州長提出的計畫給賓州一個很好的機會，可以根據各公立大學和社區學院目前的實力，建立新的、更大的體系，讓學生有更多攻讀學位和修習學分的選擇，更快適應雇主所需要的知識與技術，也讓學生在終身學習的過程，付出最小的成本。

州長辦公室指出，過去10年，賓州州立大學就讀人數下降了30%，公立社區學院也減少了37%。

州長提議根據各校對賓州經濟的貢獻排名，決定經費補助的多寡，讓天普大學和林肯大學等績優學校較容易獲得補助；考評標準包括就學率、畢業率等。