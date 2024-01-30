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「龍年線上燈謎大會」登場！參加贏頂級鑄鐵鍋、多功能料理鍋！

本報訊

隨著冬天的腳步悄然離去，我們迎來了嶄新的甲辰龍年。由思念食品及世界日報聯合主辦的2024「第33屆迎新春燈謎會」已在世界新聞網(worldjournal.com)盛大展開！這場活動將為您帶來滿滿的新年氣息，讓您在猜燈謎的一項傳統習俗中度過美好元宵節。

今年的「迎新春燈謎會」將有嶄新的主題——紅白積分賽。參與的民眾將透過選擇自己支持的紅或白隊伍，以答題的方式為自己的隊伍累積得分。這不僅是一場燈謎活動，更是一場熱鬧的燈謎王爭奪賽，請邀請身邊的親朋好友攜手答題，贏取豐富的獎品。Staub頂級鑄鐵鍋、RAZORRI多功能料理鍋等眾多好禮等待著您，讓我們在這個元宵一同迎接新春的到來！

猜燈謎是春節元宵期間華人最愛的傳統民俗活動之一。世界日報活動組與思念食品攜手舉辦的網路猜燈謎活動已經邁入第33年，成為華人社區慶祝春節的經典活動之一。象徵東方生肖的「龍年」即將到來，為了體現「龍年行大運」的吉祥意象，我們特別精心設計了40道燈謎題目，等待著您在世界新聞網上線參與作答，感受春節的喜悅。

今年的線上燈謎題目將包括單字、成語、日常用品及地名等，並根據難易度分成四個版本，無論您是第一次嘗試的新手還是猜謎老手，都能夠找到樂趣，這個春節請協五湖四海之力戰勝這場喧囂燈謎之戰吧！第33屆「迎新春燈謎會」已在世界新聞網(worldjournal.com)上線，活動將持續至2月28日，歡迎踴躍參與！

參與線上問卷並獲得滿分者即可參加抽獎，頭獎是思念食品贊助的Staub頂級鑄鐵鍋乙名(市價$380)，二獎為華人生活館(HuarenStore.com)贊助的炊大皇三層蒸鍋二名(市價$70)，另外還有同樣由思念食品贊助的10名15元現金禮卡作為幸運獎，以及配合今年紅白概念由華人生活館(HuarenStore.com)加碼贊助的特別獎RAZORRI多功能料理鍋(市價$190)，特別獎將做為大賽最終獲勝方的額外獎項。得獎名單表定3月8日於世界新聞網活動頻道公佈。活動詳情請掃描文中二維碼，或參閱本報廣告及世界新聞網活動頻道(event.worldjournal.com)，或電：718-746-8889分機213。

掃描圖中二維碼參與 2024「第33屆迎新春燈謎會」。
掃描圖中二維碼參與 2024「第33屆迎新春燈謎會」。

世界新聞網 思念食品 華人

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