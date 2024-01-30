「龍年線上燈謎大會」登場！參加贏頂級鑄鐵鍋、多功能料理鍋！

隨著冬天的腳步悄然離去，我們迎來了嶄新的甲辰龍年。由思念食品 及世界日報聯合主辦的2024「第33屆迎新春燈謎會」已在世界新聞網 (worldjournal.com)盛大展開！這場活動將為您帶來滿滿的新年氣息，讓您在猜燈謎的一項傳統習俗中度過美好元宵節。

今年的「迎新春燈謎會」將有嶄新的主題——紅白積分賽。參與的民眾將透過選擇自己支持的紅或白隊伍，以答題的方式為自己的隊伍累積得分。這不僅是一場燈謎活動，更是一場熱鬧的燈謎王爭奪賽，請邀請身邊的親朋好友攜手答題，贏取豐富的獎品。Staub頂級鑄鐵鍋、RAZORRI多功能料理鍋等眾多好禮等待著您，讓我們在這個元宵一同迎接新春的到來！

猜燈謎是春節元宵期間華人 最愛的傳統民俗活動之一。世界日報活動組與思念食品攜手舉辦的網路猜燈謎活動已經邁入第33年，成為華人社區慶祝春節的經典活動之一。象徵東方生肖的「龍年」即將到來，為了體現「龍年行大運」的吉祥意象，我們特別精心設計了40道燈謎題目，等待著您在世界新聞網上線參與作答，感受春節的喜悅。

今年的線上燈謎題目將包括單字、成語、日常用品及地名等，並根據難易度分成四個版本，無論您是第一次嘗試的新手還是猜謎老手，都能夠找到樂趣，這個春節請協五湖四海之力戰勝這場喧囂燈謎之戰吧！第33屆「迎新春燈謎會」已在世界新聞網(worldjournal.com)上線，活動將持續至2月28日，歡迎踴躍參與！