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新州通過「家政工權利法」 約5萬人受惠

編譯廖振堯／綜合報導
新州家政工權利法通過，包括清潔、烹飪等工人的權益將大大提升。(pexels)
新州家政工權利法通過，包括清潔、烹飪等工人的權益將大大提升。(pexels)

新州州議會日前通過「家政工權利法案」(Domestic Workers' Bill of Rights Act)，州長墨菲(Phil Murphy)隨即簽署成法，成為全美第11個頒布此類法律的州，預計將有約5萬名兼職和全職家政工受益。

新州媒體NJ.com報導，該法案將家政工定義為提供烹飪、清潔、陪伴，在家中照顧兒童、病人、殘疾人士、長者的工作者；並且可以包括全職和兼職員工、獨立承包商或臨時工。 

該法規定家政工有資格獲得包括帶薪探親假保險、失業保險、工傷賠償保險、臨時傷殘福利等。雇主聘請家政工後必須簽訂書面合約，並提供一份副本，若違反合約，州勞工和勞動力發展部可依法開罰975元到1萬3653元不等的罰款，罰款其中一半金額將直接支付給該家政工。

法案主要提案人之一、民主黨籍州參議員廷伯雷克(Britnee Timberlake)表示，她的祖母瑪麗·懷特利(Mary L. Whitely)就是一名辛苦的家政工，他們應該享有基本權利和尊嚴，因此很自豪看到法案簽署成法。

另一位主要提案人、民主黨州參議員柯迪(Richard Codey)也說，家政工養活了新州大約三分之一的家庭，現在隨著國家老化，這類工作的需求預計只會增加。

他說，「儘管他們的服務至關重要，但卻被排除在許多勞動保護法之外，使新州約5萬名家政工中的許多人成為工資苛扣、雇主恐嚇、基本休息和用餐時間被剝奪的受害者。這項立法將為這些重要工人提供每個工人應享有的法律保護和權利，也有助於防止常見的雇主虐待事件。」

此法案得到100多個組織的支持，包括全國家政工聯盟(National Domestic Workers Alliance)、移民資源中心Wind of the Spirit等；Wind of the Spirit主任梅賈(Diana Mejia)說，家政工主要由低收入有色人種婦女、移民組成，新法能給予他們早該享有的權益。

新州 保險 民主黨

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