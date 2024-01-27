新州披薩名店大火 老顧客嘆可惜

享有盛名的「桑蒂洛的窯烤披薩」，本月初發生大火。(Santillo's Brick Oven Pizza臉書)

在新澤西州 伊麗莎白市(Elizabeth)享有盛名的「桑蒂洛的窯烤披薩店」(Santillo's Brick Oven Pizza)，本月初一場火災中遭摧毀，讓廣大披薩愛好者喊可惜。

在距離桑蒂洛披薩三個街區遠社區長大的知名主廚暨餐廳老闆科利奇奧 (Tom Colicchio)表示：「這是披薩界一大噩耗。」科利奇奧還分享了一張餐廳內被燒焦的照片，店內除了以為傲的烤箱之外，基本上已經燒到無法辨認。

同樣是知名主廚兼餐廳老闆，同時也是美國廣播公司(ABC)前美食節目「The Chew」主持人的麥可西蒙(Michael Symon)也大嘆可惜說「喔不。」

桑蒂洛的磚窯披薩長期老客人貢薩爾維斯(Donald Goncalves)表示：「這對伊麗莎白市來說，是很悲傷的一天；這建築物讓伊麗莎白市名聲大噪。」

這不僅是因為桑蒂洛是間百年老店；桑蒂洛在1919年先是做為麵包店，在距現址約一哩處的地方開業，隨後在1940年代推出披薩。

也不僅因為其老闆阿爾桑蒂洛(Al Santillo)是個人見人愛、瘋瘋癲癲、超級愛聊天、自豪自己手藝且不屑冒牌貨的人物；阿爾桑蒂洛在2018年的簡介中表示：「與你去過的所有其他地方相比，這家披薩是獨一無二的；這裡就是這麼棒。」

更不僅是因為餐廳位在阿爾桑蒂洛長大的小巷中，且只在周五、周六和周日營業，並只提供外賣；不僅是因為它的披薩超好吃；除了以上因素外，還有一點更重要的，那就是阿爾桑蒂洛是土生土長於新澤西州。

桑蒂洛的磚窯披薩除了經常收到美食家的好評，同時也是2017年新澤西州最佳披薩店的十家決賽入圍 者之一，桑蒂洛的西西里派，更是在新州 101家最佳披薩中排名第二。