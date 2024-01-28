新州擴大校園免費早午餐 6萬學童受惠

新澤西州 長墨菲(Phil Murphy)日前簽署新法，兩年內第二度擴大校園免費學生早午餐適用範圍，約有六萬名學生因此受惠。

根據NJ.com報導，新法(A5684)規定，凡參加聯邦早午餐計畫的公私立學校，學生家庭年收入不超過6萬7200元(之前為5萬9700元)者，可免費享用校園免費餐，並自2024-25學年實施，可為四口之家每年節省約1200元伙食費，同時首次納入私校弱勢學生。

墨菲在南安博伊小學(South Amboy)公開簽署新法時強調：「要保證我們年輕學子在學習、玩耍和成長過程，獲得一切需要的熱量和營養。」

無黨派的立法服務辦公室(Office of Legislative Services)預估，自7月1日起的州年度預算 ，將為擴大校園免費用餐增列3410萬元預算，並每年增加700萬元，到2028年分階段實施，預計成本高達五億元。

墨菲坦承，擴大適用範圍的代價不便宜，但可以幫助經濟弱勢學生提高競爭力，未來有機會進入大學就讀，畢業順利就業，為新州 繁榮發展做出貢獻，墨菲坦言：「這是我們的賭注。」

根據新州教育廳統計，該州140萬名公校學生，有逾45萬名學生屬於經濟弱勢；2019年至2020年間，該州有超過39萬5000名學生接受免費或優惠早午餐。

新州民主黨籍眾議會議長科林(Craig Coughlin)向來以消除飢餓和解決糧食短缺作為主要政見，並強調「確保孩子有飯吃」是一種「道德義務」，他說：「想像一下，若為人父母者每天一早就不知道如何餵飽孩子，不是因為他們忘記採買，也不是因為大雪出不了門，而是因為家裡什麼也沒有，不知道食物要從哪裡來，這項新法真的會改變大家生活。」

新州非營利組織「免於飢餓」(Hunger Free)總監麗莎·皮茲(Lisa Pitz)盛讚新法擴大弱勢學生適用範圍，強調校園免費早午餐對於「維護學童健康和福利至關重要，可確保學生獲得一整天所需要的營養。」