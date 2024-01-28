德拉瓦州托兒中心 查獲古柯鹼、海洛因 逮捕2人

德拉瓦州警方日前在一家托兒所查獲毒品。(pexels)

德拉瓦州 警方日前在一家托兒所查獲毒品 和非法槍枝，並逮捕包括業者在內的一男一女。

根據法庭文件顯示，德拉瓦州多佛(Dover)警方是在街頭監視時，發現兩名男子進行毒品交易，後循線發現托兒所The Little Peoples LFCC 2可能是毒品供應站。

警方持搜索票在托兒所查獲93公克古柯鹼、26克霹靂古柯鹼(Crack cocaine)、302袋海洛因以及兩把手槍和超過3萬2000元現金。

警方逮捕33歲的克里斯瑪斯(Cameron Christmas)和托兒所負責人、29歲的潔西卡·庫柏(Jessica Cooper)，兩人均被指控持有毒品、企圖運毒、持有違法槍枝彈藥、危害兒童等多項罪名。

不過警方搜查時，克里斯瑪斯並不在場，但托兒所內除了庫柏還有四名幼童在場，但幼童已經交由家長帶回。

早在2018年，克里斯瑪斯即因販毒和持有毒品被捕，但是獲准參加審前「分流計畫」(diversion program)，以教化其行為，不過因違反毒品「零容忍政策」(zero-tolerance policy)，2022年再次因販毒被捕，並在坦承持有吸毒工具後，支付罰鍰和出庭費用。

至於庫柏過去因逃離事故現場且不出庭，遭警方逮捕，於2021年支付450元保釋金，結果還是未依規定出庭，法院發出逮捕令，並於2020年被指控妨礙司法，不過後來撤銷了指控。

根據該州教育廳資料顯示，2021年開業的這家托兒所屬於可容納12名學齡前幼童，但是出現多項安全疏失，雖然業已改善，最近2023年9月檢查時，又發現兩名幼童檔案沒有血鉛篩檢結果，一名幼童也沒有健康及接種紀錄，檢查人員並要求業主更新家長聯絡資料。