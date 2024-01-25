臭蟲橫行 芝城居冠 費城蟬聯第3 蟲蟲危機待解

芝加哥臭蟲嚴重程度全美居冠。(Orkin提供)

害蟲防治公司 Orkin 年度報告顯示，賓州 人口最多、面積最大的費城 臭蟲(bed bugs，又稱床蟲)危機仍未解除，被列為全美最嚴重蟲害問題之一，在臭蟲橫行排行榜中再度名列第三，位於芝加哥、紐約市 之後。

費城之前老鼠肆虐，這座城市先前在全美最受老鼠歡迎排行榜名列第六，現在又有臭蟲肆虐。

臭蟲橫行排行榜是以Orkin公司2022年12月至2023年11月處理臭蟲最多的50個大都會為基礎 。

費城最新排名與前一年相同，近幾年不斷往前，從排名14躍升至第二，之後維持第三。

臭蟲橫行排行榜前十名依序是芝加哥(伊利諾州)、紐約市(紐約州)、費城、克利夫蘭(俄亥俄州)、洛杉磯(加州)、底特律(密西根州)、華府、印第安納波利斯(印第安納州)、夏洛特(北卡)、香檳(伊利諾州)。

臭蟲肆虐已是費城老問題，賓州東南地區交通局(SEPTA)2015年收到31起公車上昆蟲橫行的投訴，2018年SEPTA巴士座位上臭蟲爬行影片引人關注，當時SEPTA將公車軟墊座椅改為塑膠座椅，讓蟲子難攀爬肆虐。

臭蟲是紅、棕色，肉眼看得到，多在夜間人們睡覺時活躍，以血液為食；Orkin建議定期查看床墊和接縫處以及踢腳板、床頭板和相框後面等臭蟲易藏匿處。

外出住宿時，務必檢查飯店房間家具、床單床墊接縫、床頭板和軟家具上是否有蟲子或墨水色小污漬。行李遠離牆壁和床，以免蟲子爬進箱子被帶回家。

萬一臭蟲進到家裡，可到國家害蟲管理協會(National Pest Management Association)網站搜尋滅蟲人員尋求協助。

等待滅蟲專家時，可自行採取措施避免蟲災擴大。首先，將臭蟲密集出沒區隔離開，其次，整理空間以便清楚查看臭蟲；第三，用熱水洗衣、床上用品和窗簾，再高溫烘乾，殺死蟲子蟲卵。