我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／巨浪突襲美軍基地 馬紹爾群島餐廳大門遭海水撞破

南加沙漠發生6死槍殺案 現場滿地彈殼 遺體死狀慘

臭蟲橫行 芝城居冠 費城蟬聯第3 蟲蟲危機待解

編譯周芳苑／綜合報導
芝加哥臭蟲嚴重程度全美居冠。(Orkin提供)
芝加哥臭蟲嚴重程度全美居冠。(Orkin提供)

害蟲防治公司 Orkin 年度報告顯示，賓州人口最多、面積最大的費城臭蟲(bed bugs，又稱床蟲)危機仍未解除，被列為全美最嚴重蟲害問題之一，在臭蟲橫行排行榜中再度名列第三，位於芝加哥、紐約市之後。

費城之前老鼠肆虐，這座城市先前在全美最受老鼠歡迎排行榜名列第六，現在又有臭蟲肆虐。

臭蟲橫行排行榜是以Orkin公司2022年12月至2023年11月處理臭蟲最多的50個大都會為基礎 。

費城最新排名與前一年相同，近幾年不斷往前，從排名14躍升至第二，之後維持第三。

臭蟲橫行排行榜前十名依序是芝加哥(伊利諾州)、紐約市(紐約州)、費城、克利夫蘭(俄亥俄州)、洛杉磯(加州)、底特律(密西根州)、華府、印第安納波利斯(印第安納州)、夏洛特(北卡)、香檳(伊利諾州)。

臭蟲肆虐已是費城老問題，賓州東南地區交通局(SEPTA)2015年收到31起公車上昆蟲橫行的投訴，2018年SEPTA巴士座位上臭蟲爬行影片引人關注，當時SEPTA將公車軟墊座椅改為塑膠座椅，讓蟲子難攀爬肆虐。

臭蟲是紅、棕色，肉眼看得到，多在夜間人們睡覺時活躍，以血液為食；Orkin建議定期查看床墊和接縫處以及踢腳板、床頭板和相框後面等臭蟲易藏匿處。

外出住宿時，務必檢查飯店房間家具、床單床墊接縫、床頭板和軟家具上是否有蟲子或墨水色小污漬。行李遠離牆壁和床，以免蟲子爬進箱子被帶回家。

萬一臭蟲進到家裡，可到國家害蟲管理協會(National Pest Management Association)網站搜尋滅蟲人員尋求協助。

等待滅蟲專家時，可自行採取措施避免蟲災擴大。首先，將臭蟲密集出沒區隔離開，其次，整理空間以便清楚查看臭蟲；第三，用熱水洗衣、床上用品和窗簾，再高溫烘乾，殺死蟲子蟲卵。

費城 紐約市 賓州

上一則

馬州公校下學年起 全面採用科學閱讀教學

下一則

芝市長停設移民收容所 伊州長深表關切

延伸閱讀

美國賓州福建商會6週年慶典暨第四屆新屆職員就職典禮

美國賓州福建商會6週年慶典暨第四屆新屆職員就職典禮
費城華人華社參加紀念馬丁.路德.金活動

費城華人華社參加紀念馬丁.路德.金活動
不只東京、大阪 臭蟲大軍入侵全日本 專家：沒一處安全

不只東京、大阪 臭蟲大軍入侵全日本 專家：沒一處安全
臭蟲無所遁形 南韓區塊鏈工程師開發網站追蹤

臭蟲無所遁形 南韓區塊鏈工程師開發網站追蹤

熱門新聞

全美連續兩起駭人聽聞的華人家暴致命案件，凸顯華人家暴問題。(pexels)

深信能改變他…中國女留生遭多次家暴 被勒頸才報警

2024-01-22 10:41
芝城酷寒導致水管凍裂頻傳。（凌之杰公司提供）

連日酷寒 暖氣故障、水管凍裂激增 華人維修業爆單

2024-01-17 16:14
寒潮南下，南佛州發布「下鬣蜥預警」。(美聯社)

寒潮南下 佛州更新天氣預警：可能「下鬣蜥」

2024-01-19 15:01
芝加哥女子希瑟‧麥克2014年帶母親到印尼峇里島旅遊，卻夥同男友殺害母親；她在印尼服刑七年後於2021年返回芝加哥，現將面臨美國司法進一步制裁。圖為麥克2015年在印尼出庭時的照片。(美聯社)

覬覦母親存款 芝女夥同男友用水果盤打死媽媽 判關26年

2024-01-19 11:15
南斯涉嫌開槍殺死八人。(威爾郡警長辦公室)

危機解除 芝瘋狂槍手連殺8人 逃德州遭圍捕舉槍自盡

2024-01-23 09:58
芝城南郊廷利公園市21日發生一起四死家暴命案。(美聯社)

芝郊區又傳家庭槍擊 家暴夫槍殺母女4人

2024-01-22 11:42

超人氣

更多 >
發現家中水管凍住？馬上做這件事

發現家中水管凍住？馬上做這件事
南加女108刀刺死男友 法官判無需入獄 原因是...

南加女108刀刺死男友 法官判無需入獄 原因是...
矽谷華裔工程師殺妻案 首度開庭 現場聚集華人

矽谷華裔工程師殺妻案 首度開庭 現場聚集華人
美超微一年漲幅逾430%贏過Nvidia 梁見後躋身億萬富豪

美超微一年漲幅逾430%贏過Nvidia 梁見後躋身億萬富豪
紐約華人法拉盛堂食險遭超收小費…給不到這個數還被追討

紐約華人法拉盛堂食險遭超收小費…給不到這個數還被追討