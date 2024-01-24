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賓州未開封早餐盒出現神秘字條 引FDA關注

編譯俞仲慈／綜合報導

費城詢問報(Philadelphia Inquirer)報導，賓州各地近來發現許多涉及陰謀論的神祕字條，甚至未開封的早餐穀物片盒內都有，不過至今執法人員尚未逮捕任何嫌疑人。

賓州黎巴嫩郡(Lebanon County)23歲男子齊默曼(Zachary Zimmerman)上個月前往州立史瓦塔拉公園(Swatara State Park)健行狩獵時，發現刻意繫在樹枝上的神祕紙條。

齊默曼表示，雖然一度考慮通報賓州狩獵委員會(Pennsylvania Game Commission)和賓州保護自然資源廳(Department of Conservation and Natural Resources)，但最後決定置之不理：「就是一堆亂七八糟的紙條。」另外在亨丁頓郡(Huntingdon)和萊康明郡(Lycoming)也出現來歷不明的紙條。

針對紙條散布時間點眾說紛紜，有網友表示是2015年；有人則說早在上世紀80年代的賓州波科諾斯(Poconos)就曾有類似情況。 

根據報導，去年12月間魯贊郡(Luzerne County)男子米勒(Joe Miller)打開未開封的早餐穀物片Lucky Charms包裝盒，赫然發現裡面有一張紙條，事後米勒坦承：「紙條真的讓我很困擾，竟然放進孩童食品裡。」

當地官員已通報聯邦調查局(FBI)，但FBI費城分局發言人艾達莫斯基(Carrie Adamowski)對於是否介入調查，既不承認、也不否認。

另外賓州州眾議員卡特萊特(Matt Cartwright)辦公室發言人威爾森(Wendy Wilson)表示：「雖然目前尚未接獲因為紙條造成身體不適的個案，但我們不想冒險，我們想要知道誰在搞鬼。」

聯邦食品藥物管理局(FDA)也相當關切早餐穀物片盒內的神祕紙條並表示「正在評估收到的產品瑕疵和其他投訴個案」，警告民眾篡改食品屬於聯邦罪行，不應兒戲。

賓州 費城 FBI

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