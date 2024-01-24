費特曼挺金安迪 爭取新州國會參議員提名

新澤西州的國會參議員 、參院外交委員會主席梅南德茲(Bob Menendez)涉貪汙案遭起訴，儘管他暫時卸下外委會主席直到審查程序結束，但民主黨 內部幾已決定將他拉下馬。

賓州民主黨籍的國會參議員費特曼(John Fetterman)率先表態，支持新州 的民主黨籍國會眾議員金安迪(Andy Kim)換跑道，競逐黨提名，取代梅南德茲，以保住民主黨在新州的國會參議員席位。費特曼稱讚韓裔的金安迪是一個正直的人。

儘管梅南德茲否認任何貪汙，但新州民主黨人除要求他下台外，也競相想要接替他空下的席位；梅南德茲目前仍抗拒要他辭職的呼聲，但未悉他是否再次參選參議員。

民主黨將於6月舉行新州國會參議員提名初選，一般相信將是金安迪與新州第一夫人譚米‧墨菲(Tammy Murphy)之爭。

其他民主黨人也在蠢蠢欲動，民權人士哈姆(Lawrence Hamm)及工運領袖坎波斯-梅迪納(Patricia Campos-Medina)也在考慮投入民主黨提名戰。

墨菲與金安迪分別獲得重量級人物支持，兩人也都籌集了數百萬元競選經費。

至於共和黨初選仍在醞釀，門德姆(Mendham)市長格拉斯納(Christine Serrano Glassner)19日率先宣布參選，並指民主黨多年來支持梅南德茲，助長了腐敗。