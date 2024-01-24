費城華人華社參加紀念馬丁.路德.金活動

參加活動的華裔社區人士現場合影。

1月15日是馬丁.路德.金博士誕辰95週年紀念日，費城 市民紛紛舉辦各種活動，緬懷他對美國社會進步作出的偉大貢獻。當天中午，天氣寒冷，大費城富貴舞蹈團、大費城連江同鄉會、大費城陝西同鄉會、大費城華人 餐館協會和美國媽祖文化交流協會40多位成員，參加了在費城馬丁.路德.金公園舉辦的活動。

林應章博士首先介紹道，金博士1929年1月15日出生於喬治亞州，1968年在田納西州孟菲斯市的一家汽車旅館被槍殺身亡。1965年8月3日，金博士在這個十字路口向10,000名群眾發表了“現在自由”集會的講話。他前往費城、芝加哥、克利夫蘭和波士頓的“現在自由”之旅，是為了感謝南方基督教領袖會所給予的支持。金博士將他的資訊帶入北部黑人社區，支援當地的民權運動，目標是組建一個聯盟來解決他們共同關切的問題。2009年，費城市民在這個十字路口修建了馬丁.路德.金公園，安放了金博士的銅像，供人瞻仰，以示種族平等、公平正義的精神永存。

紀念活動由費城警局16分局社區警官Jesse Woodhouse主持。16分局局長Paul Brown發言回顧了金博士當年發表“現在自由“演講的盛況，贊揚其為社會的公平正義所作的貢獻。

大費城連江同鄉會執行主席楊道鋒表示，要銘記金博士的夢想，爭取種族平等。大費城連江同鄉會主席盧端金講到，華人在美國的生活仍然面臨著很多的困難和挑戰，受中美關係影響下的華人感到未來並不樂觀。我們要尋找一條爭取自由平等，免受種族歧視 的道路。

大費城陝西同鄉會會長張西川指出，金博士在其一生中表現出了對民權事業無與倫比的奉獻精神。他是正義、平等和團結的無畏倡導者。他的夢想是不同種族的人們可以和諧地攜手合作。其夢想不僅限於一個社區或一個國家，它是全人類的共同夢想。他對非暴力抵抗的承諾在歷史上留下了不可磨滅的印記。金博士向我們表明，通過和平手段和堅定不移的決心，可以克服最根深蒂固的歧視和壓迫制度。他在民權運動期間的領導為具有里程碑意義的立法鋪平了道路，旨在消除種族隔離並確保所有人平等權利的變革。今天，當我們齊聚一堂紀念金博士的遺產時，感到振奮的是我們社區的團結和多樣性。

大費城連江同鄉會名譽主席朱楓發表講話，表示今天的活動極具深遠意義，因為今天的活動之地，正是當年金恩博士為少數族裔尋求平等，反對族裔歧視發表重要演講之處。金博士用他短暫的一生，為非裔 等少數族裔爭取種族平等，公平正義作出了巨大的貢獻。他的演講“我有一個夢想“，在全世界回響，深刻地影響著全球民眾。金博士的貢獻使得這個世界更加美好，也讓種族平等成為了潮流。他是美國非裔心中的英雄和引導人，他的努力，也使包括華裔 在內的亞裔人民受益匪淺。我們感恩這個世界因為有了他，迎來了更加公平、公正及完美。

活動中，賓州州議員和費城市議員多位官員的講話，都表達了對金恩博士的深厚敬意和思念之情，迎來了聽眾的陣陣掌聲。

紀念活動結束後，所有參與活動的華人又趕到賓大，參加另一場紀念金博士的活動。大費城富貴舞蹈團在活動中，用優美的東方舞姿代替贊美的語言，表達華裔對金博士的敬意。