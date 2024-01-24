美國賓州福建商會6週年慶典暨第四屆新屆職員就職典禮

中國駐紐約總領館向裕韜領事（右9）向商會董事會成員頒發聘任匾，左9-10為會長陳展遠、總顧問張文欽，左6為董事長李世興。

1月21日晚，美國賓州 福建商會（下簡稱“商會”）在南費城 華達酒樓舉行成立六週年慶典、第四屆職員就職暨春節聯歡宴會。中國駐紐約總領館領事向裕韜、許朝暉，賓州政府衛生廳亞太裔衛生平權委員會委員孫一、賓州華人 僑團聯盟執行主席沈丕權、秘書長朱楓，賓州州長亞裔 委員會主席陳威，美國亞裔社團聯合總會主席陳善莊，賓州參議員Sharif Street，費城市議員MarkSquilla、Jim Harrity，費城前市議員David Oh等各界僑領、中西嘉賓500多人出席。

在雄壯的中美兩國國歌聲中，聯歡會拉開了帷幕，商會會長陳展遠首先向到場嘉賓送上誠摯的新春祝福，他表示，商會新屆迎來了一批新董事會成員，在創會榮譽主席張文欽的帶領下，積極服務社區、團結奮進，今天新鮮血液的注入，為商會增加了新的創造力及活力，冀望相互扶持，共同成長，未來攜手同行，成就夢想，齊心協力共同譜寫商會的新篇章。

向裕韜領事致辭，讚揚商會走過的六年來，廣泛團結旅美鄉親，敦睦鄉誼，共謀發展，關心祖籍國發展和建設，為促進經濟繁榮、推動中美兩國商貿合作與文化交流做了許多有益的工作。期許繼續弘揚中華文化，服務鄉親社區，促進中美民間文化交流和各領域的合作，凝聚力量為費城僑胞做出更多貢獻。

商會總顧問張文欽宣讀了福建省人民政府外事辦公室賀電，常務副會長林錦水宣讀了福建省歸國華僑聯合會賀電，讚揚商會成立以來，務實合作，積極參與社區公益活動，成為當地經濟、政治、文化和社會發展不可忽視的重要力量。展望未來，希望繼續發揚愛拼才會贏、開拓進取的閩商精神，凝聚僑心僑力，推動閩籍僑胞更好的融入當地，共同推動中美關係健康穩定、可持續發展。

向裕韜向新一屆董事會成員頒發了任職匾。陳威帶來了賓州州長喬什.夏皮羅的賀函，表達了美好的新春祝福。孫一、沈丕權、陳善莊、Sharif Street、Mark Squilla、Jim Harrity、 David Oh紛紛致詞，肯定了商會為社區所作的貢獻，並送上費城市議會賀函。

董事長李世興致答謝辭，感謝各界商號踴躍捐款，希望商會會務興旺，為古老的費城增添光彩。

娛樂節目中，抽獎環節、舞韻瑜伽、現代舞、街舞、女生獨唱、民族舞輪番上演，在兄弟會 成員合唱商會會歌《我的好兄弟》的嘹亮歌聲中，慶典活動圓滿結束。

商會第四屆董事會成員為：陳展遠、李世興、張文欽、林錦水 、林錦成 、王菇芳 、陳興濤 、黃鴻元 、劉心靈。顧問：陳善莊、朱楓、劉德榕、王怡康、孫一、闕光賢。