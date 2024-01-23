費城上月8起痲疹感染 患者均未打疫苗

感染麻疹三天後，皮膚出現密密麻麻的紅疹。(聯邦疾病防治中心官網)

儘管麻疹疫苗 非常有效且容易獲得，但過去20年來，美國的麻疹疫情 仍在持續爆發；費城自2023年12月起，迄今不到兩個月已爆發八起病例，患者全部都沒有接種疫苗。

根據聯邦疾病防治中心(CDC )的初步數據，2023年全國共有41宗麻疹病例，華盛頓特區、德拉瓦、新澤西及華盛頓等州都有病例。

儘管過去幾年病例數並未創歷史新高，2023年的病例數字也低於近幾年，但疫情的持續，引起了衛生官員及專家的擔憂。

他們表示，由於接種常規兒童疫苗者持續下降，加上外遊也容易將麻疹帶回來，導致了麻疹疫情爆發。

CDC去年11月一份報告指出，美國幼兒園兒童豁免接種常疫苗的比率，達到有史以來最高水平；報告指在2022-23 學年，約 93% 幼兒園兒童接種了經選擇的常規疫苗，包括可預防麻疹的麻疹、腮腺炎、德國麻疹 (MMR) 疫苗。這個比率低於2020-21學年的94%及2019-20學年的95%。

貝勒醫學院兒科和分子病毒學教授霍特茲(Peter Hotez)向美國廣播公司新聞網(ABC News)表示，兒童未接種疫苗是造成麻疹疫情持續原因之一。

他說，有些地方的兒童可能有10%到20%沒有打疫苗；他說，至少要有93%接種率，否則難以阻止麻疹疫情爆發。

CDC建議兒童接種兩劑疫苗，第一劑在12至15個月大時接種，第二劑在四至六歲之間接種；一劑有效率為93%，兩劑有效率為97%。

專家表示，疫苗接種率下降原因包括對疫苗的誤解。其中一篇於1998年在醫學期刊「刺胳針」(The Lancet)發表的論文指MMR 疫苗會導致自閉症，儘管證實是錯誤後已撤回，但家長的擔憂仍然存在。類似反疫苗的情況也在新冠疫情期間出現。