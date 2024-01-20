威瑞森100元和解金 可直接上網申請

無線通訊巨擘威瑞森(Verizon)同意以1億元和解聯合訴訟，符合資格的用戶已可直接上網申請100元和解金，前往和解網頁專區填寫姓名、威瑞森帳戶號碼即可，不必等候「通知編號」(Notice ID)與「確認碼」(Confirmation Code)的電郵或郵寄通知。

代表消費者提告的委任律師狄尼特斯(Stephen DeNittis)指出，根據和解規定，約5800萬受到影響的威瑞森用戶1月16日之前應該已收到電郵或明信片通知，1月31日之前還會受到第二次通知。狄尼特斯說，明信片是寄給沒有電郵資料的威瑞森用戶。

威瑞森遭控不當收取管理費(administrative fees)，未對消費者善盡告知義務。訴狀指出，威瑞森收取電話門號管理費從每月0.40元到3.30元之間不等，價格隨著時間增長調漲。威瑞森否認欺騙消費者，並表示從銷售、行銷、簽訂及帳單等環節當中，多次清楚說明管理費的收取。

聯合訴訟由新澤西州 密德塞克斯郡高等法院(Middlesex County Superior Court)受理，1億元和解的協議2023年12月15日獲法院批准。法官指派原告委任律師3日起寄發明信片與電郵給威瑞森用戶，說明如何申請和解金。

從2016年1月1日至2023年11月8日之間，曾經使用手機或上網服務的現任、前任威瑞森用戶都符合申請和解金的資格，領取的和解金最高上限為100元，最低15元。

威瑞森用戶可在4月15日之前可以前往網站：verizonadministrativechargesettlement.com，來填寫和解金申請。

狄尼特斯指出，稍後提出申請的用戶，權益並不會打折，但受理申請的期限是4月15日，一旦過了4月15日後就不會再受理申請。