我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

清華鉈毒案嫌疑人 被曝住澳洲享受「海灘游泳」還擁有5房產

矽谷華裔谷歌工程師命案 死者剛買200萬獨棟屋 鄰居現身說法

威瑞森100元和解金 可直接上網申請

記者顏伶如╱綜合報導

無線通訊巨擘威瑞森(Verizon)同意以1億元和解聯合訴訟，符合資格的用戶已可直接上網申請100元和解金，前往和解網頁專區填寫姓名、威瑞森帳戶號碼即可，不必等候「通知編號」(Notice ID)與「確認碼」(Confirmation Code)的電郵或郵寄通知。

代表消費者提告的委任律師狄尼特斯(Stephen DeNittis)指出，根據和解規定，約5800萬受到影響的威瑞森用戶1月16日之前應該已收到電郵或明信片通知，1月31日之前還會受到第二次通知。狄尼特斯說，明信片是寄給沒有電郵資料的威瑞森用戶。

威瑞森遭控不當收取管理費(administrative fees)，未對消費者善盡告知義務。訴狀指出，威瑞森收取電話門號管理費從每月0.40元到3.30元之間不等，價格隨著時間增長調漲。威瑞森否認欺騙消費者，並表示從銷售、行銷、簽訂及帳單等環節當中，多次清楚說明管理費的收取。

聯合訴訟由新澤西州密德塞克斯郡高等法院(Middlesex County Superior Court)受理，1億元和解的協議2023年12月15日獲法院批准。法官指派原告委任律師3日起寄發明信片與電郵給威瑞森用戶，說明如何申請和解金。

從2016年1月1日至2023年11月8日之間，曾經使用手機或上網服務的現任、前任威瑞森用戶都符合申請和解金的資格，領取的和解金最高上限為100元，最低15元。

威瑞森用戶可在4月15日之前可以前往網站：verizonadministrativechargesettlement.com，來填寫和解金申請。

狄尼特斯指出，稍後提出申請的用戶，權益並不會打折，但受理申請的期限是4月15日，一旦過了4月15日後就不會再受理申請。

新澤西州

上一則

芝白襪球場遷78區？ 華埠憂喜參半

下一則

法網恢恢 費城殺人犯 逃亡10年後落網

延伸閱讀

汽車遠端控制成家暴幫手 FCC致函9車商

汽車遠端控制成家暴幫手 FCC致函9車商
2天第2起 台上市科技廠恩德也遭駭

2天第2起 台上市科技廠恩德也遭駭
紐約詐欺案結辯 法官裁定川普「不准發言」

紐約詐欺案結辯 法官裁定川普「不准發言」
通訊巨擘威瑞森不當收費集體訴訟案 1億和解 用戶最高可領100元

通訊巨擘威瑞森不當收費集體訴訟案 1億和解 用戶最高可領100元

熱門新聞

超級低溫導致電動車耗電快，充電時間更是大幅拉長。（特派員黃惠玲／攝影）

酷寒另類受災戶…特斯拉充不了電 車主苦等3小時抓狂

2024-01-16 11:30
芝城大雪紛飛，部分地區降雪已經超過半呎。(讀者提供)

冬季風暴來襲 全美今晨已取消約1400架航班

2024-01-12 10:58
芝城酷寒導致水管凍裂頻傳。（凌之杰公司提供）

連日酷寒 暖氣故障、水管凍裂激增 華人維修業爆單

2024-01-17 16:14
圖為達美波音717客機，示意圖，非出事客機。（美聯社）

艙門脫落事件後…2架波音客機在芝加哥機場碰撞

2024-01-15 21:26
芝加哥女子希瑟‧麥克2014年帶母親到印尼峇里島旅遊，卻夥同男友殺害母親；她在印尼服刑七年後於2021年返回芝加哥，現將面臨美國司法進一步制裁。圖為麥克2015年在印尼出庭時的照片。(美聯社)

覬覦母親存款 芝女夥同男友用水果盤打死媽媽 判關26年

2024-01-19 11:15
佩里高中校長馬伯格。(馬伯格訃告截圖 )

捨己救學生 愛阿華高中槍擊案 中槍校長搶救10天後不治

2024-01-15 10:40

超人氣

更多 >
獨家／檢方向本報確認 谷歌華裔工程師家暴毆打太太致死

獨家／檢方向本報確認 谷歌華裔工程師家暴毆打太太致死
細節披露…矽谷華裔谷歌工程師毆妻致死 被重罪起訴

細節披露…矽谷華裔谷歌工程師毆妻致死 被重罪起訴
矽谷華裔谷歌工程師命案 記者直擊現場 鄰居現身說法

矽谷華裔谷歌工程師命案 記者直擊現場 鄰居現身說法
谷歌華裔工程師命案 男方自殺未遂？遭重罪起訴

谷歌華裔工程師命案 男方自殺未遂？遭重罪起訴
谷歌華人工程師命案 死者曾是中國吉林省理科狀元

谷歌華人工程師命案 死者曾是中國吉林省理科狀元