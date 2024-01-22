提供低利貸款助無證客打官司 擴至賓州

許多無證移民 在移民法庭上訴時，因為要有代表律師，否則絕大多數最終會遭勒令遣返，然而在沒錢找律師的情況下，普遍無證客被迫選擇收取高利率 的貸款 來支付相關費用，導致這些人成為高利貸的受害對象。

總部位於羅德島州的非營利貸款組織Capital Good Fund與美國移民律師協會(AILA) 合作，日前宣布將把服務擴展到賓州，協助該地區無證移民上訴。

無證移民有權聘請律師對移民法庭的裁決提出上訴，但法律費用動不動就可能高達2萬元，政府當然不會為他們買單，而移民法庭也沒有公設辯護律師，但沒有律師往往結果就是輸掉官司。

賓州在2023财年，有5385名無法律代表的無證移民被逐出境，有律師仍遭驅逐出境者僅792 人。

研究還表明，有律師陪同者獲得保釋的可能性，是沒有移民律師的3.5 倍，獲得留在美國權利的可能性更高出10倍。

然而根據紐約州雪城大學(Syracuse University)交易紀錄清算交換所(TRAC)的數據，2019年移民法庭的案件中，77%沒有律師代表。

在這個情況下，無證移民為了獲得律師代表，很容易成掠奪性貸款的對象，又或被迫以極高的利息用信用卡去支付法律費用。五、六年前，這類貸款年利率已高達30%，現在更高。

為此，Capital Good Fund目前定出的利率為 15.99%，並會提供靈活性付款，確保客戶與優秀的律師合作。

組織的創始人兼首席執行官波斯納(Andy Posner) 表示，2009年他在羅德島州拉丁裔社區參加一項活動時，聽到不少人向高利貸支付移民費用的經歷，為了填補這項服務空白，因此成立這個非營利貸款組織，並逐步擴大服務範圍。

波斯納解釋，能夠將利率保持在如此低的原因之一，是收入只須維持營運成本而非追求回報，此外會更詳細評估申請人的財務狀況，為他們「度身定做」能夠負擔得起的付款計畫，而不是僅僅依賴信用評分公司的分數，事實證明，他們都能夠如期付款。