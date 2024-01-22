我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

看選舉年 華美銀行董事長吳建民：美中關係恐惡化

長榮機師取得罷工權 往返美加影響大 規畫春節前後行動

提供低利貸款助無證客打官司 擴至賓州

編譯盧炯燊／綜合報導

許多無證移民在移民法庭上訴時，因為要有代表律師，否則絕大多數最終會遭勒令遣返，然而在沒錢找律師的情況下，普遍無證客被迫選擇收取高利率貸款來支付相關費用，導致這些人成為高利貸的受害對象。

總部位於羅德島州的非營利貸款組織Capital Good Fund與美國移民律師協會(AILA) 合作，日前宣布將把服務擴展到賓州，協助該地區無證移民上訴。

無證移民有權聘請律師對移民法庭的裁決提出上訴，但法律費用動不動就可能高達2萬元，政府當然不會為他們買單，而移民法庭也沒有公設辯護律師，但沒有律師往往結果就是輸掉官司。

賓州在2023财年，有5385名無法律代表的無證移民被逐出境，有律師仍遭驅逐出境者僅792 人。

研究還表明，有律師陪同者獲得保釋的可能性，是沒有移民律師的3.5 倍，獲得留在美國權利的可能性更高出10倍。

然而根據紐約州雪城大學(Syracuse University)交易紀錄清算交換所(TRAC)的數據，2019年移民法庭的案件中，77%沒有律師代表。

在這個情況下，無證移民為了獲得律師代表，很容易成掠奪性貸款的對象，又或被迫以極高的利息用信用卡去支付法律費用。五、六年前，這類貸款年利率已高達30%，現在更高。

為此，Capital Good Fund目前定出的利率為 15.99%，並會提供靈活性付款，確保客戶與優秀的律師合作。

組織的創始人兼首席執行官波斯納(Andy Posner) 表示，2009年他在羅德島州拉丁裔社區參加一項活動時，聽到不少人向高利貸支付移民費用的經歷，為了填補這項服務空白，因此成立這個非營利貸款組織，並逐步擴大服務範圍。

波斯納解釋，能夠將利率保持在如此低的原因之一，是收入只須維持營運成本而非追求回報，此外會更詳細評估申請人的財務狀況，為他們「度身定做」能夠負擔得起的付款計畫，而不是僅僅依賴信用評分公司的分數，事實證明，他們都能夠如期付款。

移民 貸款 利率

上一則

建設、減稅… 坎普：預算計畫可刺激喬州經濟成長

下一則

2026年生效 新州滿17歲居民可在初選投票

延伸閱讀

德州警方 開始在美墨邊境一公園逮捕無證客

德州警方 開始在美墨邊境一公園逮捕無證客
賓州公校經費不足50億 少數族裔學區最缺錢

賓州公校經費不足50億 少數族裔學區最缺錢
酷寒天 伊州長要求德州暫停載送移民遭拒

酷寒天 伊州長要求德州暫停載送移民遭拒
300萬件移民積案待審 創新高紀錄

300萬件移民積案待審 創新高紀錄

熱門新聞

超級低溫導致電動車耗電快，充電時間更是大幅拉長。（特派員黃惠玲／攝影）

酷寒另類受災戶…特斯拉充不了電 車主苦等3小時抓狂

2024-01-16 11:30
芝城酷寒導致水管凍裂頻傳。（凌之杰公司提供）

連日酷寒 暖氣故障、水管凍裂激增 華人維修業爆單

2024-01-17 16:14
寒潮南下，南佛州發布「下鬣蜥預警」。(美聯社)

寒潮南下 佛州更新天氣預警：可能「下鬣蜥」

2024-01-19 15:01
圖為達美波音717客機，示意圖，非出事客機。（美聯社）

艙門脫落事件後…2架波音客機在芝加哥機場碰撞

2024-01-15 21:26
芝加哥女子希瑟‧麥克2014年帶母親到印尼峇里島旅遊，卻夥同男友殺害母親；她在印尼服刑七年後於2021年返回芝加哥，現將面臨美國司法進一步制裁。圖為麥克2015年在印尼出庭時的照片。(美聯社)

覬覦母親存款 芝女夥同男友用水果盤打死媽媽 判關26年

2024-01-19 11:15
佩里高中校長馬伯格。(馬伯格訃告截圖 )

捨己救學生 愛阿華高中槍擊案 中槍校長搶救10天後不治

2024-01-15 10:40

超人氣

更多 >
哈佛女孩劉亦婷成美普通中產 被熱議淪雞娃教育輸家

哈佛女孩劉亦婷成美普通中產 被熱議淪雞娃教育輸家
票房不佳恐賠錢 湯姆克魯斯「任務7」終獲獎 開心笑了

票房不佳恐賠錢 湯姆克魯斯「任務7」終獲獎 開心笑了
上海8旬老夫妻將房產過戶孫子 結果家沒了、親情也沒了

上海8旬老夫妻將房產過戶孫子 結果家沒了、親情也沒了
「仙劍4」女配挨批太醜、沒靈氣… 本尊道歉：對不起醜到大家了

「仙劍4」女配挨批太醜、沒靈氣… 本尊道歉：對不起醜到大家了
華裔谷歌工程師殺妻案 兇嫌陳立人出院入獄 22日出庭

華裔谷歌工程師殺妻案 兇嫌陳立人出院入獄 22日出庭