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2026年生效 新州滿17歲居民可在初選投票

編譯潘勛／綜合報導
新州州長墨菲簽署通過，2026年起，年滿17歲且在普選前滿18歲的居民，可在初選參與投票。(新州選委會官網)
新州州長墨菲簽署通過，2026年起，年滿17歲且在普選前滿18歲的居民，可在初選參與投票。(新州選委會官網)

新澤西州州長墨菲(Phil Murphy)日前簽署通過，新州將擴大合格選民投票的年紀，凡年滿17歲選民可在初選投票，兩年後生效；意即該州許多17歲民眾，只要登記選民且在普選前滿18歲，2026年起就可投初選票。

「NJ.com」報導，新法讓新澤西州加入另19州以及華府特區之列，採用類似法律。

本法稱為「新選民賦能法」(New Voter Empowerment Act)，法案由民主黨提出，民主黨的墨菲批准。7年前，墨菲的前任、共和黨籍的克里斯蒂(Chris Christie)曾否決類似法律。

墨菲聲明表示，為強化民主制度，必須確保一切合格選民可以參與，縱觀政府，得知今天做的決定會影響到未來世代；他很自豪地簽字於本法律，擴大投票權，授權給全新世代選民參與民主。

聯邦規定的投票年齡按1971年憲法第26修正案，由21歲降為18歲。支持者表示，除了能讓更多年輕人參與到民主，這項修法可望鼓勵他們終生都來投票，此外本法案很公平，因為年滿18歲可以在普選中投票的人，應獲准在挑選政黨提名人時有話語權。

只是新澤西州新法不會影響到接下來兩個大型選舉周期；總統及新州一席聯邦參議員要在今年選出，州長則在2025年選舉。

第一批會受本法影響的選舉在2026年，屆時新州聯邦參議員布克(Cory Booker)要角逐下一個任期。提案人表示，延期生效是應州長辦公室要求，以便妥善落實新法。

新澤西業已准許17歲而在普選前滿18歲的民眾登記投普選票。該法律由克里斯蒂2015年簽字。

但克里斯蒂2016年否決允許17歲人在初選投票的法案，他表示自己支持17歲人登記，用意可不是「採取預備行動，讓未成年人投票，有可能違憲」。

本法案今年再於州立法會次提出，且取得支持，儘管大多數共和黨人反對，仍在州參議會以24:11、州眾議會以47:19的票數通過。

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