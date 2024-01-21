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新州青少年拘留中心涉性虐待醜聞 50人提告

編譯周芳苑／綜合報導

新澤西州青少年拘留中心「新州訓練學校」(New Jersey Training School)50名入住該機構的男子，日前向新州高等法院提起訴訟，指稱中心工作人員長期對男孩性虐待，「虐待文化」已持續數十年。

訴訟稱，這所拘留中心位於新州蒙洛鎮(Monroe Township)，入住該機構的男孩受到幾近放肆的性虐待。數十年來，拘留所裡的孩子們遭警衛、輔導員和新州其他機構人員的性虐待，而且，被告深知這種虐待文化卻視而不見。

訴訟指陳，不當行為從1970年代持續到2010年代，警衛、輔導員和其他工作人員在該機構內及其周圍樹林中對這些男孩性虐待，並威脅如洩露訊息將進一步對他們監禁、虐待。

訴訟稱，其中一名原告說他曾向假釋裁決委員會(parole board)通報自己受虐，但未被認真對待，另有其他人對其他工作人員通報，也沒有任何人採取行動。

該拘留所有校園，包括小屋和一棟由該州少年司法委員會(Juvenile Justice Commission)管理的職業建物，目前約可容納200人。新州稱，住在該設施裡的人介於16至18歲。

該拘留所先前已被指控虐待，司法部曾表示，該設施性虐待率很高，2018年，新州宣布計劃予以關閉；據悉，該設施曾因種族差異而遭審查，整個收容所的男孩以非裔比率偏高。

由於找不到其他地方安置被拘留的青少年，拘留所關閉計畫停滯。

新提出的訴訟尋求損害賠償，包括懲罰性賠償及其他費用。

新州2019年徹底修改兒童性虐待索賠的民事訴訟時效，造就了這起訴訟。新法允許兒童受害者年滿55歲前、或在首次意識到虐待行為對他們造成傷害後七年內提起訴訟。

近年來新罕布夏州有類似指控，1000多名男女聲稱在該州拘留中心遭到身體或性虐待。

新州 新澤西州 新罕布夏州

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