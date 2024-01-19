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新州州長簽署 2026年起議員加薪67%

編譯徐薏茹╱綜合報導
新州州長簽署通過議員們的大幅加薪案。(美聯社)
新州州長簽署通過議員們的大幅加薪案。(美聯社)

根據新澤西州長墨菲(Phil Murphy)日前簽署的一項法律，新州議員現在正式納入加薪行列，他們的年薪將提高67%，下一屆州長及其他許多官員也將加薪。

儘管該案受到幾名共和黨人的反對，民主黨占多數的新州州議會仍於上周議會結束前投票表決，通過為議員和幾名官員加薪。

根據這項立法，2026年開始，新州參、眾議會議員的薪資將從4萬9000元提高至8萬9000元，此為議會24年來的首度加薪。

這項名為A5910法案的舉措，還將於同年將新州州長的薪水從17萬5000元調升至21萬元，增幅20%，適用於未來的州長，墨菲的任期將於當年1月結束。

與此同時，州長的內閣人員、立法人員、州法官等官員也將一併加薪。

加薪法案支持者表示，議員已經太久沒有加薪，儘管議員被認為是兼職，而且他們通常還有其他工作，但支持者稱議會這份工作非常耗費精力；他們指出，2000年定的薪資4萬9000元考慮通膨因素後，相當於如今的8萬9000元，比他們加薪後的薪資還高。

法案主要發起人、前州參議員柯迪(Richard Codey)表示，較低的薪資使「非獨立富裕」的人無法尋求民選官員職位，導致有才能的人選擇薪水較高的私人公司工作，「這些問題不僅關係到生活品質，也關係到政府的品質。」柯迪將在加薪前退休，因此不會成為此波加薪的受益人。

由於議會成員多為律師或企業主，因此法案支持者認為，提高薪資可能激勵更多來自低薪專業的人才考慮競選議員。

不過也有些共和黨人表示，這一舉措是出於私利。

部分人認為，加薪應該要求議會成為全職工作，禁止議員從事其他工作；參議會議長史卡塔里(Nick Scutari)上個月表示不贊成全職的議會。

這項法律將使新州州議會成為全美薪資排名第五高的議會，接續於紐約州(年薪14萬2000元)、加州(年薪11萬9000元)、賓州(年薪10萬2000元)、伊利諾州(8萬9000元)之後。其他薪資較高者被視為全職工作。

新州 共和黨 新澤西州

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