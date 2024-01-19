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賓州公校經費不足50億 少數族裔學區最缺錢

記者張聲肇╱綜合報導
賓州公立學校經費短缺50億，基本教育經費委員會建議應在七年內補足。(賓州教育廳臉書)
賓州公立學校經費短缺50億，基本教育經費委員會建議應在七年內補足。(賓州教育廳臉書)

賓州基本教育經費委員會11日以8-7票通過檢討報告，指出各學區經費不足額達50億元，應在七年內補足。其中很多經費短缺的學區成長快速，學生更以少數族裔居多。

反對的七票，一票來自民主黨議員，其餘皆是共和黨議員的票。

委員會估算的「短缺」額和各學區自己估算的不同；代表學區的律師說，州政府應在五年內增加62億元教育預算

賓州公立學校學區去年贏得一場官司，法院判定州政府的教育預算編列方式違法，侵害窮困學區學生的憲法權利。民主黨希望委員會報告可以作為政府編列教育預算的藍圖，並在七年內補足50億元短缺。

委員會共同主席史特拉(Mike Sturla，民主黨)說，教育經費不足的糾正行動才要開始，「大家要做的事情還很多。」

眾議會少數黨領袖卡特勒(Bryan Cutler)說，這份報告只想「多花錢」來解決賓州公立學校教育體系的諸多缺失。

共和黨提出的版本責成各學區改革教學，提高學生成績，卻對12年教育體系經費不足問題隻字不提。

學校教職員說，經費不足的學區，通常每班學生較多，教師水準較低，校舍、課本、設備和課程都較老舊；但很多經費短缺的學區卻成長快速，學生以少數族裔居多。

州長夏皮洛2月向議會提出年度預算案，必然談到學區經費的編列。

幫學區打官司的公益法律中心(Public Interest Law Center)律師烏瑞維克-艾可斯伯格(Dan Urevick-Ackelsberg)說，政府若遵照委員會的建議增加教育預算，賓州公立學校就可增聘好幾千名教師、輔導人員和圖書館管理員。

學區 預算 賓州

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