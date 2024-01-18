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反房市歧視… 消除房屋鑑定偏見 新州新措施出爐

編譯徐薏茹／綜合報導
房屋鑑定歧視有可能使購房者和屋主在購屋和重新貸款時，損失數以萬計的金錢。(伊州經紀人協會官網)
房屋鑑定歧視有可能使購房者和屋主在購屋和重新貸款時，損失數以萬計的金錢。(伊州經紀人協會官網)

新澤西州州檢察長辦公室宣布，將開始實施更多措施防止房產鑑定時的偏見，以終止住宅房地產市場中的歧視性作法。

州檢方的「房屋鑑定歧視措施」(Home Appraisal Discrimination Initiative)，旨在處理有色人種社區中房產銷售的不公現象。

新州的新舉措以司法部的行動為基礎，司法部負責執行房地產市場的反歧視法，如「公平共享住房法」(Fair Share Housing Act)、「公平信貸法」(Equal Credit Opportunity Act)。

州長墨菲在聲明中表示：「房屋鑑定歧視有可能使購房者和屋主在購屋和重新貸款時，損失數以萬計的金錢，尤其是在有色人種社區。」

新州檢察長普拉特金(Matthew Platkin)表示，儘管新州擁有全美最強力的反歧視法，但房地產產業的偏見持續存在。

檢察長辦公室正準備實施一系列措施以支持「反歧視法」(Law Against Discrimination)，該法禁止在「任何不動產的銷售、出租、租賃、轉讓、轉租之條款、條件或特權方面」存在偏見作法，該法適用於貸方及鑑定人。

檢察長辦公室表示，新州正計畫設立一個小組委員會，負責為鑑定工作的可能人選設計反偏見課程，並致力使該產業的勞動力多樣化，該辦公室還計畫擴大服務範圍，使大眾更容易獲得資訊。

歧視 新州 房地產

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