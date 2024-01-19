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普林斯頓“光與愛”慈善音樂會，劉浩、石村獻藝

記者劉偉／新澤西訊
普林斯頓市聯合衛理教堂舉辦“光與愛”慈善音樂會。左起為主辦人焦捷、石村、劉浩。（記者劉偉/攝影）
普林斯頓市聯合衛理教堂舉辦“光與愛”慈善音樂會。左起為主辦人焦捷、石村、劉浩。（記者劉偉/攝影）

1月13日，普林斯頓市聯合衛理教堂（Princeton United Methodist Church)舉辦“光與愛”慈善音樂會，知名盲人鋼琴家、約翰霍普金斯大學皮博迪音樂學院優秀學生劉浩與電吉他演奏家石村一起連袂表演，包括原DCH大昌汽車公司董事長林秀槐伉儷在內的數十位華洋觀眾聆聽了這場感人演出。

這個活動是新澤西愛心人士焦捷發起《願景獎學金》活動的一部分，目的就是要喚起人們的愛心，這項獎學金是專門捐贈給在約翰霍普金斯大學皮博迪音樂學院的視障學生。劉浩是其中受益者之一，他想用音樂來回饋社會，也想通過這次活動讓更多的人關注並支持一下像他一樣的視障學生。焦捷表示，沒有音樂和藝術的生命是不完整的生命， 沒有光和愛的世界，是無助的世界，活動就是用藝術和音樂喚醒人們心靈深處的那份光和愛的火花。

劉浩當天演奏了舒曼 《夢幻曲》、德彪西《月光》、王建中《彩雲追月》、貝多芬 《黎明》、李斯特《愛之夢》。石村則完全是即席彈奏爵士樂風格的自創曲子，並將賣出其作品的10%捐給了這項獎學金。當每一首曲目演出結束後，林秀槐先生特別上前祝賀劉浩，並讚揚他來美深造後琴藝有很大進步。

劉浩在皮博迪音樂學院上學期取得了9科中8個“A”和1個“B+”的優異成績，這是他比常人付出更艱辛努力的結果，實在不易。去年他除了學習之外，還分別在華盛頓甘迺迪中心、紐約考夫曼中心等演出，收穫良多。

劉浩正在專心致志地演奏。（記者劉偉/攝影）
劉浩正在專心致志地演奏。（記者劉偉/攝影）

石村即興表演電吉他爵士樂。（記者劉偉/攝影）
石村即興表演電吉他爵士樂。（記者劉偉/攝影）

與會部分聽眾與劉浩、石村合影，左二為原大昌車行董事長林秀槐，左三為主辦人焦捷。（...
與會部分聽眾與劉浩、石村合影，左二為原大昌車行董事長林秀槐，左三為主辦人焦捷。（記者劉偉/攝影）

爵士樂 新澤西

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