新州高中非裔女籃球員 賽中疑遭歧視

新澤西州紐瓦克高中非裔 女籃隊客場出賽猶太 中學，非裔球員遭對方家長及學生以種族歧視 的詞語嘲諷；非裔女籃學校及家長要求猶太學校校長道歉，猶太中學致歉後並提議重新比賽。

去年12月19日，西奧蘭治(West Orange)保守派猶太日校「戈爾達奧赫」(Golda Och)在主場迎戰紐瓦克市中心高中一支幾乎由非裔隊員組成的球隊「沙巴茲」(Shabazz)。

比賽期間，一名戈爾達奧赫的家長對沙巴茲的球員咆嘯種族歧視與詆毀言論；事後，戈爾達奧赫的校長道歉，但沙巴茲球隊教練和家長並不滿意。

沙巴茲二年級控球後衛提亞納‧希爾曼(Tiyanna Hillman)的母親莎奇拉‧米克爾(Shakeerah Mickle)表示，奧赫球員的父親在女兒防守時大喊「球、球、球」，並稱女兒是「家畜」(farm animal)。

沙巴茲的教練艾利亞‧漢福德(Aliyyah Handford)表示，當她的控球後衛希爾曼防守時，她高喊「球、球、球」，這是合理行為。

漢福德說：「沒有規定她防守時不能說話，球迷說她不能那麼做，但裁判說她可以。」

米克爾與漢福德表示，緊張情勢在第四節升溫，那位家長在奧赫的小體育館裡，當著數十名家長和球迷的面前大喊：「像家畜一樣吠叫怎麼不是技術(犯規)呢？」

米克爾與漢福德表示，早在這名家長發言之前，裁判便表示，防守時吼叫並未違規，因此不會阻止希爾曼。

戈爾達奧赫的校長艾普特(Eytan Apter)事後道歉並強調將加強教育，提議兩隊於1月23日在沙巴茲重新比賽。