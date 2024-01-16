我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

艾美獎頒獎「怒嗆人生」黃艾莉成亞裔首位視后

共和黨愛州初選／拉馬斯瓦米得票率僅7.7% 宣布退選

新州高中非裔女籃球員 賽中疑遭歧視

編譯陳韻涵／綜合報導

新澤西州紐瓦克高中非裔女籃隊客場出賽猶太中學，非裔球員遭對方家長及學生以種族歧視的詞語嘲諷；非裔女籃學校及家長要求猶太學校校長道歉，猶太中學致歉後並提議重新比賽。

去年12月19日，西奧蘭治(West Orange)保守派猶太日校「戈爾達奧赫」(Golda Och)在主場迎戰紐瓦克市中心高中一支幾乎由非裔隊員組成的球隊「沙巴茲」(Shabazz)。

比賽期間，一名戈爾達奧赫的家長對沙巴茲的球員咆嘯種族歧視與詆毀言論；事後，戈爾達奧赫的校長道歉，但沙巴茲球隊教練和家長並不滿意。

沙巴茲二年級控球後衛提亞納‧希爾曼(Tiyanna Hillman)的母親莎奇拉‧米克爾(Shakeerah Mickle)表示，奧赫球員的父親在女兒防守時大喊「球、球、球」，並稱女兒是「家畜」(farm animal)。

沙巴茲的教練艾利亞‧漢福德(Aliyyah Handford)表示，當她的控球後衛希爾曼防守時，她高喊「球、球、球」，這是合理行為。

漢福德說：「沒有規定她防守時不能說話，球迷說她不能那麼做，但裁判說她可以。」

米克爾與漢福德表示，緊張情勢在第四節升溫，那位家長在奧赫的小體育館裡，當著數十名家長和球迷的面前大喊：「像家畜一樣吠叫怎麼不是技術(犯規)呢？」

米克爾與漢福德表示，早在這名家長發言之前，裁判便表示，防守時吼叫並未違規，因此不會阻止希爾曼。

戈爾達奧赫的校長艾普特(Eytan Apter)事後道歉並強調將加強教育，提議兩隊於1月23日在沙巴茲重新比賽。

猶太 非裔 種族歧視

上一則

大芝加哥區華僑華人春晚 2月14日登場

下一則

亞城、馬州 獲聯邦撥款增設電動車充電站

延伸閱讀

新州紐瓦克市 滿16歲可投票選舉學區教委

新州紐瓦克市 滿16歲可投票選舉學區教委
新州遊民雖減 食物救濟站需求 反比疫期激增

新州遊民雖減 食物救濟站需求 反比疫期激增
知名勝家縫紉機 新州百年舊廠區大火 無人傷亡

知名勝家縫紉機 新州百年舊廠區大火 無人傷亡
新州大型倉庫凌晨起四級大火 濃煙飄至史泰登島

新州大型倉庫凌晨起四級大火 濃煙飄至史泰登島

熱門新聞

伊州車險費用與全美各地一樣大幅飆升，讓許多車主都無法接受。(特派員黃惠玲／攝影)

汽車保險飆漲逾4成 車主震驚…3方法可節省保費

2024-01-08 11:43
芝城大雪紛飛，部分地區降雪已經超過半呎。(讀者提供)

冬季風暴來襲 全美今晨已取消約1400架航班

2024-01-12 10:58
圖為達美波音717客機，示意圖，非出事客機。（美聯社）

艙門脫落事件後…2架波音客機在芝加哥機場碰撞

2024-01-15 21:26
德州沃思堡市中心一家飯店8日驚傳爆炸，造成至少11人受傷，其中1人命危、2人重傷，另有1人失蹤，事故周邊道路可見散落大量建築碎片，旅館外牆被炸翻，黑煙直竄天際。(美聯社)

德州市中心飯店爆炸 21人受傷 現場飄瓦斯味

2024-01-08 20:30
航空分析平台Cirium的數據顯示，達美航空是2023年北美最準時的航空公司。(達美臉書)

北美最準點航空公司 這家蟬聯冠軍

2024-01-09 15:34
FDA本周發出建議，針對麻州、伊州、新州、紐約州和賓州，稱有一批疑似已經遭到污染的扇貝正在市面流通，建議餐廳、零售商和民眾不要食用。圖為扇貝示意圖。(Pixabay)

FDA召回麻州海鮮批發商扇貝 疑已售至大紐約地區

2024-01-12 13:58

超人氣

更多 >
降低膽固醇 心臟科醫生建議吃這3種蔬果

降低膽固醇 心臟科醫生建議吃這3種蔬果
畢業10年的「北大校花」曝近況 返鄉賣臭豆腐 賣到成立公司

畢業10年的「北大校花」曝近況 返鄉賣臭豆腐 賣到成立公司
「李李」男友原來是他… 辛芷蕾「繁花」暴紅後 網友喊話：快分手

「李李」男友原來是他… 辛芷蕾「繁花」暴紅後 網友喊話：快分手
北極風暴席捲 9500萬人受衝擊 恐出現危險低溫 部分地區零下30℉ 

北極風暴席捲 9500萬人受衝擊 恐出現危險低溫 部分地區零下30℉ 
李鐵妻子在哪？她被爆料攜2.7億贓款逃來美 準備離婚逍遙

李鐵妻子在哪？她被爆料攜2.7億贓款逃來美 準備離婚逍遙