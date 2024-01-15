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新州紐瓦克市 滿16歲可投票選舉學區教委

記者張聲肇／綜合報導

新澤西最大城市紐瓦克市議會日前以9-0票通過立法，准許16歲學生參加4月學區委員選舉，這是全州第一個把投票年齡從18歲降為16歲的城市。

州長墨菲9日的州情咨文才呼籲降低學區投票年齡，不過紐瓦克不是「跟隨」州長做此決策，因為市議會去年12月20日就一讀通過該法案。

議長馬蓋佛(Lamonica McIver)和市長巴拉卡( Ras J. Baraka)都力主將學區選舉投票的年齡降為16歲。紐瓦克學區或教育委員會都未牽涉議會討論有關問題，但教委會主席康索爾(Hasani Council)也贊成修法降低投票年齡。該學區有公立學校學生4萬人，特許學校學生2萬人，是新州最大的學區。

康索爾說，降低投票年齡等於擴大民主政治的實施，讓學生對影響他們的事情有更大的發言權。他父親是市議員，也對本法案投贊同票。

去年4月，2023-24學年學區選舉時，僅3%有登記的選民前去投票。

贊成降低投票年齡的人，不只希望更多學生出來投票，可逆轉學區選舉低得可憐的投票率，還希望藉此提高5月無黨派之爭的市長及市議會選舉投票率，進一步影響全州及11月聯邦選舉的初選及決選選情。

市議員拉莫斯( Anibal Ramos)說，如果再不針對年輕人下功夫，3%的投票率可能會往2%下滑。

市議會最高律師史都華特(Kenyatta Stewart)說，他有信心地方官員來得及在4月18日下一學年度學區選舉前，配合實施剛剛通過的新法規。選舉登記日3月26日截止。

議會審決的法案主要由非營利社團「社會正義機構」倡議並起草，議會最年輕的議員馬蓋佛(37歲)提案。機構創辦人海古德(Ryan Haygood)等領導人引述研究報告說，年輕人越早開始投票，越可能養成繼續投票的習慣，成為推動民主政治、關切公共事務的主力部隊。

投票 學區 新澤西

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