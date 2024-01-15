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憂鬱求醫訴心路歷程 賓州參議員曾擔心影響政治生涯

編譯徐薏茹／綜合報導
賓州國會參議員費特曼(John Fetterman)。(費特曼臉書)
賓州國會參議員費特曼(John Fetterman)。(費特曼臉書)

賓州民主黨籍的國會參議員費特曼(John Fetterman)在談到自己與憂鬱症搏鬥時表示，曾擔心尋求治療將使自己的政治生涯結束。

在國家廣播公司新聞網(NBC News)節目「Meet the Press」的獨家訪問中，費特曼回憶2022年12月一段「極黑暗」的時期，當時他無法下床，同時「害怕」1月3日的參院宣誓就職典禮。

費特曼告訴主持人維克(Kristen Welker)：「大家常聽到『我沒辦法起床』，而人們無法真正理解這是什麼樣的情況，直到發生在自己身上，而這確實發生了。」

「我嚇到我的孩子，他們很困惑，當然我的妻子也很擔心，我想她比孩子更能理解。」

當被問到與一年前尋求治療以前相比感覺如何時，費特曼回答現在情況已大不相同。

「我正過著最棒的生活，因為我非常感激，而我總是在談論心理健康，因為我希望每個人能徹底理解，外界的幫助是有用的。」

費特曼去年住院治療憂鬱症，並在3月31日出院；日前他在Meet the Press節目中回憶2021年初開始參院競選活動時承受的巨大壓力，2022年贏得參議員選舉後，他的憂鬱症加速惡化。

他表示，當開始出現傷害自己的念頭時，他便知道自己需要尋求治療。

談到他當時有多擔心分享自己的經歷時，費特曼說，他認為公開住院治療的經歷「將會是我政治生涯的盡頭」。

身為10月成立的參院兩黨心理健康黨團(Senate Mental Health Caucus)的一員，費特曼希望「擴大對心理健康鬥爭的認識與包容」，並減少尋求幫助的羞恥感。

主持人維克問起為何要向美國公眾坦承過去一年的健康歷程時，費特曼回答：「這是我想冒的險，因為我想幫助他人，我不希望他們受苦，或是陷入我曾經歷的絕望。」

他說，「如果這樣的談話有幫助，我將繼續這麼做。」  

參院 心理健康 憂鬱症

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