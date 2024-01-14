全美最火熱房市排名 俄州3市擠入前10

俄州辛辛那提名列全美2024年最火熱房市第二名。(特派員黃惠玲／攝影)

根據線上房產網站Zillow Group Inc.發布的2024年全美最火熱房產市場預測報告，位於中西部的俄亥俄州 今年有辛辛那提、哥倫布、克利夫蘭等三個城市，擠入第二、第三以及第八名，表現突出倍受矚目。

Zillow分析了全美50個最大的都會區，以預測房地產市場火熱程度。其分析考慮了2023年12月至2024年11月的預期房價 升值；2023年起房價升值的變化；每新建住房單元所允許的新就業機會；根據當前人口趨勢估計新增擁有住房家庭的淨數量；以及房屋銷售的速度。

排名前十位依序為：紐約水牛城、俄亥俄州辛辛那提、俄州哥倫布市、印州印第安拿波利斯(Indianapolis)、羅德島州普洛威頓斯(Providence)、喬州亞特蘭大 、北卡夏樂、俄州克利夫蘭、佛州奧蘭多、佛州坦帕。

美東南地區，亞特蘭大成為今年全美第六大最具競爭力的房地產市場。東南區的北卡夏樂、佛州奧蘭多及坦帕，則位居第七、第九及第十。

紐約州水牛城(Buffalo)以一般房價24萬8445元，平均每月房貸1792元，拿下全美排名冠軍。

Zillow Economic Research的資料科學家Anushna Prakash表示，房價可負擔且就業強勁的房地產市場，為購買房屋和建立資產提供了最佳機會。

亞特蘭大地區委員會(Atlanta Regional Commission)的分析，2021年至2022年間，自加州移居喬州的居民淨增約1萬5000人，佛州移居喬州居民淨增1萬1400人，來自紐約州的居民淨增7700人。遷出州的住房成本明顯較高。

水牛城是紐約唯一進入Zillow前十名的城市。佛州上榜的城市有奧蘭多和坦帕。加州沒有任何城市上榜。

相對於一些大都市地區，亞特蘭大的房價仍尚可負擔，但對於預算吃緊的潛在買家來說，擁有亞城的住房仍具挑戰性。亞特蘭大聯邦儲備銀行(Federal Reserve Bank of Atlanta)表示，疫情期間房價飆升，加上最近房貸利率增長，使得中等家庭收入的買家無法負擔亞特蘭大都會區的一般住房。

Zillow表示，亞特蘭大今年平均房價將徘徊在37萬3000元左右，比全美平均高出約7%。亞特蘭大購房者的平均每月房貸應達到2701元。這是基於購屋者首付5%的情況計算。