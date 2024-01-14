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現金買家增加 擠壓首購族買屋成交空間

特派員黃惠玲／綜合報導
華府跟全美其他地區一樣，現金買家不斷增加，擠壓了首次購屋者的成交空間。(美聯社)
華府跟全美其他地區一樣，現金買家不斷增加，擠壓了首次購屋者的成交空間。(美聯社)

根據房地產趨勢分析公司Yardi Matrix的數據，華府的房價比美國平均房價高出150％，然而受到利率高漲，華府地區的越來越多買家開始支付現金購房，導致許多必須申請房屋貸款的首次購房者競爭力大減， 想要晉升為有殼族的難度也因此提高。

事實上，這種情況並非僅出現在華府，根據房產網站redfin.com統計，去年9月份，就已經有超過三分之一(34.1%)的美國購屋者以現金購屋，高於前年同期的29.5%，也寫下近十年來的新高紀錄。

由於兩個主要原因，全現金購買在購屋中占比大增，當購屋所需收入比以往任何時候都高時，有能力支付現金的富人更傾向於購買昂貴房產，房貸利率上升也是現金購屋更具吸引力的另個主要原因。

目前房貸利率徘徊在7％左右，房屋買家不想支付高額利率，乾脆直接支付現金購屋，而這種作法同時擠掉了首次購房者的成交機會。在此同時，坊間原本有意出售房產的屋主，考慮到原先貸款利率才3%左右，一旦賣掉去買新房，利率馬上加倍，因此不太願意出售，導致市場上市的房屋存貨量減少。

在僧多粥少的情況下，買家想要順利成交，競爭也更加激烈，尤其手中有現金的富裕買家，通常跳過貸款直接付現。

Bring MLS的首席經濟學家Lisa Sturtevant說，如果買家提出現金全款買房的話，無疑就會變成競爭力更強的買家，對賣家來說也更有吸引力，交易也會更快完成，她表示，2023年的豪宅買賣市場中，有超過20％的房屋銷售是全款現金的交易。

這些願意掏出大筆現金購屋者，大多數都是過去幾年看到自己的房子穩健升值的買家，Lisa Sturtevant說，現在的房市競爭非常激烈，尤其對首次購屋者來說，他們雖然很努力存到了頭期款的錢，但卻敵不過手中現金多多的買家，「這種情況讓一些人被迫遭到市場淘汰。」

需要貸款才能買得起房子的買家，現在不得不推遲首次購屋的時間，以華府為例，去年首次購房者的年齡中位數為36歲，比在2021年時的33歲增加了三歲。

利率 貸款 華府

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