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新州州長墨菲州情咨文：降投票年齡、減醫療債務

記者張聲肇／綜合報導
新澤西州長墨菲。(州長臉書)
新澤西州長墨菲。(州長臉書)

新澤西州長墨菲(Phil Murphy)9日在州議會發表州情咨文，闡釋施政目標，包括降低學區選舉的投票年齡，減輕人民醫療債務，吸引AI科技投資，讓新州「從下往上茁壯，擴增中產階級，」成為「更強大，更公平」的州。

這是他上任以來第六度，也是民主黨去年11月選舉增加六席以後，首度向議會兩會聯席會議發表施政報告，接下來他將提出預算案，州議會將連續數周討論政府經費的運用重點。

民主黨政府有意降低新州房屋稅稅率，好讓新州成為「最適合生活的地方」；屬於議會少數黨的共和黨議員也同意新州房價要「人人買得起」，不過重點是「降稅」，不是墨菲所稱的「人人住得起」；共和黨參議員歐史侃龍(Declan O'Scanlon)說，新州居民的稅務負擔在全國數一數二，也影響了企業發展。

墨菲請議會提出平價房屋普及方案，讓建商更有意願建造平價屋。確切做法目前只能靠法院裁決，有關法規如何修訂還不清楚。

墨菲建議讓16、17歲的高中生享有投票選舉學區委員的權力；他說，「鼓勵年輕人參與民主政治的運作，等於鼓勵他們終身出來投票。」

他說，他會提案減輕人民醫療負擔的原因，和自己的助理25歲的露易莎‧卡爾曼(Louisa Carman)元旦日死於車禍有關。墨菲說：「我們是全世界最富裕的國家，人民不該為付不起基本健保費或付不出救命的手術費用而擔心。」

他也呼籲州內的「頂尖人才」積極投入人工智能科技的研發與商用，他會設法讓新業者樂於進駐，已執業者擴大業務。「本州政府將積極引進創新者和領導者，共同投資於人工智能的研發。」

思想左傾的墨菲和他共和黨前任克利斯蒂(Chris Christie)的施政作風截然不同；克利斯蒂時常和工會領袖起衝突，墨菲讚揚州內加入工會的人數越來越多；克立斯蒂否決了議會通過的補助墮胎經費，墨菲上台後予以恢復。

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