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美妝盛宴 大費城地區中文學校聯合會元旦晚會

費城訊／圖文：彭林
全體表演人員演出結束後大合影。
全體表演人員演出結束後大合影。

1月6日晚，大費城地區中文學校聯合會(簡稱聯合會)在梅爾上城中學(Upper Merion Middle School)禮堂舉辦了年度元旦聯歡晚會。

大費城地區的6所中文學校聯合共辦，協力展現中華文化。中國駐紐約總領館領僑處主任潘焱出席，觀看師生表演，共度美好夜晚。

聯合會秘書長任鋼首先致辭，感謝所有的學生及家長、嘉賓今晚頂風冒雪前來參加聯歡會，感謝家長、義工們的大力支持、臺前幕後教師員工的辛苦教學，感謝眾多贊助商家的無私奉獻，令聯歡會得以順利進行。費城中文學校，團結一致，規模日益壯大，成為孩子的最佳成才場所，成為家長教育交流基地，亦成為弘揚中國文化的重要基石。

潘焱致辭表示，今晚看到這麼多的年輕面孔，恍若瞬間回到了20多年前的讀書時光，中國傳統文化是人類的瑰寶，華夏子孫對於傳播中國文化至關重要。費城能有這麼多中文學校努力的弘揚中華文化，對此感到非常欣慰。學習好中文對孩子自身發展，扮演中美兩國間使者非常重要。祝中文學校教學蒸蒸日上，培養更多的優秀人才傳承中華文明精髓。

表演共21個節目，極富中華喜慶元素的民俗表演“龍騰虎躍“，拉開了聯歡表演的帷幕。演出包含紅燈籠、腰鼓、古裝表演、敦煌壁畫等中國傳統文化主題，兼有舞蹈、合唱、朗誦、模特秀、舞韻瑜伽、民族樂器演奏等多種形式，亦有取材中國古典神話、中華書法、漢唐服飾文化等背景。居美華裔二代小演員表演盡心盡力，童趣又不失專業風範。整場表演水平極高，美輪美奐，令人賞心悅目，充分體現出中文學校的教學實力，師生辛勤耕耘，碩果累累。

此次聯歡會由長城、光華、華夏費城分校、明朗、春暉、費城東北區6所中文學校校長、教職員工、家長、孩子共同精心準備數月，由任鋼擔任總協調，余曉明擔任總導演。時光文藝沙龍專業團隊負責攝影、攝像，家長團隊群策群力，鼎力支持。

中領館領僑處主任潘焱（中）與各中文學校負責人合影，右3為秘書長任鋼。
中領館領僑處主任潘焱（中）與各中文學校負責人合影，右3為秘書長任鋼。

費城 華裔 書法

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