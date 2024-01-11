慶祝中美建交45周年 賓州華人僑團聯盟舉辦座談會

美國賓州華人僑團聯盟在費城舉辦慶祝中美建交45周年全美友好人士座談會，300多來賓參加。（記者劉偉/攝影）

2024年1月5日，美國賓州華人 僑團聯盟在費城 舉辦慶祝中美建交45周年全美友好人士座談會，中國駐紐約總領館吳曉明副總領事、領僑處殷民俊副主任、副領事王程，部分費城官員、賓州華人僑團（含37個協會）聯盟共同主席和會員代表，全美僑團知名人士，費城傳統僑團安良工商會、協勝公會、中華公所、洪門致公堂、東安公所、鶴山公所、致孝篤親公所、臺山寧陽會館、李氏公所僑領，及全美部分華人社團代表等300人參加了座談會。

座談會由賓州華人僑團聯盟榮譽主席王玉明博士主持，賓州華人僑團聯盟共同主席兼秘書長朱楓致開幕辭。 吳曉明副總領事、賓州州長亞裔 事務委員會主任Razin M.Karu、賓州議會參議員Nikil Saval、賓州議會眾議員Jared Solomon，Anthony A. Bellmon、賓州政府前州務卿Robert Torres、賓州政府國際投資辦公室主任David Briel、費城市議員Mark Squilla，Kendra Brook、前議員David Oh、全美華人委員會（UCA）會長薛海培、全美安良工商會總理關永發、賓州華人僑團聯盟執行主席沈丕權、美洲協勝公會元老陳姿等先後在座談會上講話。發言各方均表達了對中美友好的期許。

本次活動，主辦方還舉行了包括乒乓外交、費城交響樂團破冰之旅、尼克森總統訪華、鄧小平、江澤民、胡錦濤、習近平 等中國領導人訪美等中美建交和關係發展大事圖片展，同時播放了中美建交及45年交往的視頻。活動中還包括了宋飛鴻老師的京劇與書法表演等。

主持人王玉明博士表示，中國國家主席習近平和美國總統拜登2023年11月份在三藩市會晤開闢了面向未來的“三藩市願景”，為改善中美關係指明了方向。 2024年是 中美關係新起點，中美經貿合作也迎來新機遇，在美華人僑團作為中美友好關係的推動者、參與者和受益者，將繼續為中美友好做出貢獻。

聯盟創會共同主席蘇麗凰博士，委託執行主席沈丕權送上衷心祝福，祝願在場貴賓平安健康、吉祥如意。並表示由賓州州長亞裔事務委員會主任Razin代表賓州州長向座談會的成功舉辦送來美好祝願。

來賓在觀看中美建交大事圖片展。（記者劉偉/攝影）

活動主要組織者與中領館吳曉明副總領事（左三）合影。（記者劉偉/攝影）