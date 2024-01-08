墨菲擬放寬開酒莊 新州議會折衷准賣餐點

新州 州長墨菲希望放寬每3000人限開一家酒品販賣店的法律，新州議會經過多次協商，日前提出「折衷」的改革法案，包括略增賣酒執照，且允許酒莊販賣餐點，但此方案遠不及州長期望。

法案雖抓緊餐廳可以賣酒的執照，至少讓州內的釀酒廠和葡萄酒莊園業主可以開餐廳，提案議員說這就足以滿足目前的需求，也把它列為「快捷處理」法案，並已由州參議會預算 委員會開始審議，希望8日就通過參眾議會的審核與表決。

釀酒業者對此歡迎，因為他們爭取多時的「兼營餐飲」許可終於有了眉目，但評論界指出，改革的範圍不夠大，只對大型業者和連鎖餐廳有利，小業主和鬧區餐廳無法受惠。

廚師和餐飲業者老早就呼籲政府修訂每3000人的城鎮只准發放一張販酒執照的法律，因為這可能是全國最嚴格管制酒品販售的法律，把「酒牌」的價碼推高到數百萬元還有人搶著要，買不起販酒執照的小餐廳，只得讓客人自備啤酒，勉力經營。

一年前，墨菲提出大力改革方案，以逐步解除「上限」、提供稅務優惠補償酒牌持有人的方法，讓州內餐飲業生意改善，提升新州的經濟競爭力。

民主黨 主控的議會表示，州長的興革速度太快，持有酒牌的人和大型餐飲業者會反彈，尤其擴大發放販酒執照，會讓既得利益者手中的酒牌價碼慘跌，反彈一定更厲害。

就連酒莊販售餐點的業務，議會提出的法案也予設限，舉辦慶祝活動的場次，也一年限在25場以下。墨菲不同意，幾經協商後，達成妥協方案，包括：州內1400張八年以上懸置不用的執照額度開放申請；拿到執照兩年內不開張營業，地方主管單位得公開拍賣給新業主。

另外，城鎮內懸置執照可每年轉讓一張，五年轉讓兩張給隔壁城鎮；75萬平方呎以上的商場可申請兩張；150萬平方呎商場四張「特許販酒執照｣；酒莊內舉辦私人派對等活動次數無限，酒莊外每年25場。