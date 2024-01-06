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德拉瓦最大醫保詐騙案 4700萬元和解

編譯俞仲慈／綜合報導

美聯社報導，德拉瓦州最大醫療體系「克里斯蒂娜醫療集團」(Christiana Care Health System)詐騙保險金案，院方日前已同意支付4700萬元和聯邦政府、州政府及吹哨者和解，官司也因此落幕。

「克里斯蒂娜醫療集團」前任法遵長(Chief Compliance Officer)謝爾曼(Ronald Sherman)因不滿院方收取回扣，配合外部醫師詐騙保險金，於2017年提出檢舉訴訟；但謝爾曼於三年前被新任執行長珍妮絲‧奈文(Janice Nevin)革職，而他提出的案子拖了一年多後，才重新啟封審理。

據訴狀指稱，被告「克里斯蒂娜醫療集團」在2010年至2014年間期間，將治療過的病患轉介給一家私人診所「新生兒學協會」(Neoratology Associates)，由其向聯邦醫療補助(Medicaid，俗稱白卡)和其他保險公司申請醫療給付，再向業者收取回扣。

根據和解協議，「克里斯蒂娜醫療集團」將分別支付德拉瓦州和聯邦政府1100萬元和3200萬元賠償金，原告謝爾曼則可從賠償金中獲得超過1200萬元的補償，同時被告還需支付460萬元訴訟費。

原告律師米勒(Dan Miller)表示，該案是德拉瓦州史上最大一宗「不實申報法」(False Claims Act)和解案，所有醫療院所都應引以為戒：「國內任何採取這種經營模式的醫院，都可能因此付出代價。」據了解，聯邦「不實申報法」允許個人代表政府部門提出納稅人詐欺指控，並可從取得部分和解金作為報酬。

該案落幕後，「克里斯蒂娜醫療集團」發言人霍夫曼(Shane Hoffman)說，和解協議不涉及責任歸屬。

在官司纏訟之際，「克里斯蒂娜醫療集團」仍持續擴充婦產科部門，其史坦頓分院(Stanton houses)更是德拉瓦州唯一的高風險分娩醫院。

德拉瓦州 保險 聯邦政府

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