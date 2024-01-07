勞動市場趨勢：存在不確定但維持韌性

2023年企業面臨重大挑戰和不確定性，然而儘管存在地緣政治與金融方面的不利因素，勞動力市場基本仍保持穩定，尤其往年在12月時求職和招聘活動通常逐漸減少，但上個月卻異常活躍。至於是否意味著2024職場榮景可期，富比士(Forbes)分析稱，由於市場仍然脆弱，所以現階段很難預測，不過，有些積極的發展值得企業期待。

良好的開端：1月是每年招募最繁忙的月份之一，Tiger Recruitment的數據顯示，2024年也情況相同，雖然市場上的新職位數量有限，但Tiger Recruitment的年度薪資和福利 審查表明，員工流動量很大，導致許多企業在第一季度都有職缺，富比士指出，預計今年將有超過三分之一的美國工人跳槽，其中許多人是要求更高薪資，但希望大幅加薪者可能會失望，因為工資已經穩定，並且在可預見的未來可能會保持現狀。

福利成為焦點：在沒有加薪的情況下，員工福利成為吸引人才的焦點，凡認真對待吸引和留住最優秀人才的雇主，應盡力提供福利。

市場恢復正常：疫情 過後，愈來愈多員工願意回到實體辦公室上班，對雇主的要求也逐漸減少，畢竟勞動市場雖然健康但降溫，因此削弱了員工的議價能力。

隨著招聘市場似乎恢復平穩，求職者也可以鬆一口氣。2023年初許多雇主採取了額外的措施來評估潛在員工，公司擱置職位的情況並不罕見，隨著招募經理重拾信心，徵才流程也做出了相應的調整。

從炒作回歸現實：人工智慧(AI)無疑是工作場所爭論最激烈的話題之一，但到2024年這種炒作可能會平息。隨著更多工具推出，企業將可深入評估每種產品的成本、潛在投資 回報、採用時間、與其技術堆疊的整合以及工具提供者的研發能力。如企業能夠優化流程、提高效率並讓員工專注於更具策略性的任務，那麼員工就能在充滿挑戰的市場中獲得競爭優勢。