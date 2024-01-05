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「快樂的巧合」新州2隔壁鎮 兄弟分任鎮長傳佳話

記者張聲肇／綜合報導

新澤西州約翰和文斯‧喬瓦尼提兄弟(John and Vince Giovannitti)元月2日起分別擔任保羅斯波羅鎮(Paulsboro)和隔壁吉卜斯鎮(Gibbstown)鎮長，在政壇傳為佳話，但人口6300人的保羅斯波羅鎮長待遇一年只有7000到9100元，61歲的哥哥還得兼差當高中助理校長和體育主任。

翌日將宣誓就職連任的弟弟(57歲)領導的小鎮人口不到4000，鎮長年薪1萬2314元，之前當過特教教師和輔導老師，是哥哥眼中「做事很有條理，放眼替地方爭取大格局」的熱心人。弟弟則替保羅斯波羅鎮民「慶幸得人」，因他相信，哥哥一定會盡心盡力服務鎮民。

兄弟兩人都是民主黨人，從沒在其他地方住過；弟弟文斯說「我們的朋友、家人都在這裡，算是根深蒂固了。」兄弟倆對同時擔任隔壁兩鎮鎮長感到「快樂的巧合」，也是他們為地方盡心多年後，很「自然的下一步」，他們接受費城詢問報訪問時說，這有助兩鎮的合作和資源共享。

文斯說，「我們彼此無話不談，」對別人，他可能會「保留」些；哥哥約翰說，家庭聚會時，他倆一定會見面，這應有助公務上的溝通與協調。

約翰‧喬瓦尼提說，這兩鎮是「典型的美國小鎮」，教會、民間組織和居民相處融洽，構成文斯眼中的「大社區。」約翰說，其他地方找不找得到像這兩個小鎮那麼「融為一體」的大社區，他不知道。

保羅斯波羅鎮位於德拉瓦河南岸，遙望對岸的費城國際機場，向南延伸到295號高速公路平行的130號道路，西邊就是隸屬格林威治鎮(Greenwich Township)的吉卜斯鎮，44號路「寬街」(Broad Street)東西向貫穿兄弟主管的兩鎮。

吉卜斯鎮長任期三年，文斯2021年退休後首度擔任市長，這次獲選連任，得以和首度當選隔壁鎮長、任期四年的哥哥同時上任，共譜地方佳話。

費城 新澤西州 河南

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