我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

百萬YouTuber失蹤 被發現「埋在朋友家後院」遭指發生性關係時暴斃

「SUV車撞進大樓」金山銀行遭搶 賊劫走一台ATM

賓州聯邦眾議員培瑞 恐步川普後塵禁列名初選

記者顏伶如、編譯尤寶琪／綜合報導
賓州聯邦眾議員培瑞。(美聯社)
賓州聯邦眾議員培瑞。(美聯社)

民主黨倡議人士史提普(Gene Stilp)援引憲法第14修正案第3款「曾參加叛亂或謀反」(engaged in insurrection or rebellion)即喪失出任民選官員資格之規定，向賓州法院提告要求法官禁止共和黨賓州聯邦眾議員培瑞(Scott Perry)列名2024年初選選票。前總統川普已經被科羅拉多州、緬因州先後禁止列名選票。

培瑞是極右派陣線「眾院自由黨團」(House Freedom Caucus)主席。培瑞遭控曾與川普密集討論改推司法部官員克拉克(Jeffrey Clark)出任司法部長、密謀在關鍵州推出冒牌選舉人(fake electors)，協助川普推翻2020年大選結果。

在長達七頁的訟狀中，史堤普要求賓州聯邦法院宣布培瑞從事叛亂活動，並且根據憲法的叛亂條款，不得繼續擔任公職；史提普除了指控培瑞外，同時還點名賓州州務卿施密特(Al Schmidt)。

培瑞並沒有遭到聯邦起訴，但特別檢察官史密斯(Jack Smith)調查川普妨礙聯邦選舉的過程中，培瑞手機在2022年8月遭聯邦調查局(FBI)查扣。

培瑞律師羅利(John P. Rowley)發表聲明指出，史提普的官司將被法院駁回。羅利指出，這起訴訟是由基於黨派偏見的倡議人士發起，對於民主共和國基本運作毫無了解。他表示：「我們有信心最高法院將為這一切亂象畫下句點。」

賓州 川普 司法部

上一則

喬州電影補貼創造崗位 僅達業界宣稱5成

下一則

伊州5選民提告 質疑川普參選資格 促選票除名

延伸閱讀

艾普斯坦曾稱：若抖出川普、柯林頓黑料 2016大選會取消

艾普斯坦曾稱：若抖出川普、柯林頓黑料 2016大選會取消
最新曝光國會資料：中國、沙烏地在川普產業花錢最多

最新曝光國會資料：中國、沙烏地在川普產業花錢最多
淫魔艾普斯坦檔案公布 川普、柯林頓、安德魯王子曝光

淫魔艾普斯坦檔案公布 川普、柯林頓、安德魯王子曝光
若再當選 川普：將用二戰時做法「大規模」驅逐無證客

若再當選 川普：將用二戰時做法「大規模」驅逐無證客

熱門新聞

涉案被捕的23歲無證客羅梅洛，右為被殺害的16歲美少女莉茲貝絲‧梅迪納。(取自埃德納警局Instagram)

無證移民跟蹤16歲少女到家 狂捅數刀殺害 還回她男友訊息

2023-12-31 20:41
拉克羅斯威大校長高喬(左圖，右圖右)因與妻子威爾遜(右圖左)拍攝成人影片，遭校董會解雇。(拉克羅斯威大)

威大校長拍色情片遭解雇 反控校方侵害言論自由

2023-12-28 16:21
位於密西根州大布蘭克市的「食物城堡」超市，1日售出勁球頭彩獎劵。(food castle臉書)

新年首位暴富幸運兒 密州1人獨中勁球8.4億頭彩

2024-01-02 08:39
過去一年多來，已有超過2萬8000名越境移民抵達芝城，圖為前陣子露宿芝警局外的尋求庇護移民。(本報檔案照片)

陸路行不通改從天降 德州包下波音777 送355移民至芝城

2023-12-31 19:32
美國地質調查局2日表示，2日凌晨馬里蘭州洛克威爾以西2.2哩處發生地震。(美國地質調查局官網截圖)

馬州、華府地震 數百人報告聽到隆隆聲：整個房子都在晃

2024-01-02 14:48
一項調查顯示，將近4成的招聘經理，對應屆大學生敬謝不敏。(pexels)

近4成招聘經理不愛應屆大學生 新冠疫情恐難辭其咎

2024-01-03 10:29

超人氣

更多 >
三級片影后驚現王家衞「繁花」… 豐滿身材被觀眾一眼認出

三級片影后驚現王家衞「繁花」… 豐滿身材被觀眾一眼認出
請求從輕發落遭拒...被告飆髒話飛撲法官 旁聽者驚嚇尖叫

請求從輕發落遭拒...被告飆髒話飛撲法官 旁聽者驚嚇尖叫
這種垃圾食物風行全美 心臟科醫生絕不吃

這種垃圾食物風行全美 心臟科醫生絕不吃
愛阿華州高中槍擊 17歲槍手自戕身亡 6人中槍1死5傷

愛阿華州高中槍擊 17歲槍手自戕身亡 6人中槍1死5傷
四血型「最好相處」排行榜 B型人見人愛、這血型需要花時間靠近

四血型「最好相處」排行榜 B型人見人愛、這血型需要花時間靠近