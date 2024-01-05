廈大趙振祥教授：中華文化是“月亮文化”

2012年，時任廈門大學新聞傳播學院副院長的趙振祥教授造訪世界日報，與張漢升社長等探討學術合作。（资料照片）

中華文化的特質是什麼？近期在學術界引發熱議。廈門大學國際傳播研究中心副主任趙振祥教授概括為“月亮文化”。

曾經造訪紐約世界日報 和新澤西 普林斯頓大學和狄金森大學的趙振祥教授認為，中華民族自古崇拜月神。古代《禮記•祭義》裏就有古人於秋分時節“祭月於坎”、“祭月於西”的記載。圍繞月神崇拜衍生出的一系列神話故事如嫦娥奔月、蟾宮折桂、玉兔搗藥等成為中華民族悠遠、美好的想像。這種想像亦反映在中國自古至今的詩文中，從《詩經月出》“月出皎兮，姣人廖兮”，到唐代張若虛的《春江花月夜》、張九齡的“海上生明月，天涯共此時”、杜甫的“露從今夜白，月是故鄉明”、張繼的“月落烏啼霜滿天，江楓漁火對愁眠”，再到宋代歐陽修的“月上柳梢頭，人約黃昏後” ，直至朱自清的《荷塘月色》，借月詠懷的詩文成千論萬，可以說，中華民族是一個特別偏愛月亮的民族。

中國人對月亮的偏愛深入國人的情懷，並滲入文化的骨髓，形成獨具中華民族文化特質的“月亮文化”。這種特質簡要體現在以下三方面：一是文化上注重吸納、相容並蓄。二是強調內省，注重自我束持。三是強調融合，共存共生。

隨著中國綜合國力的強盛尤其是經濟、科技實力的上升，中國文化的時尚化進程會逐漸加速，影響力迅速上升，中國在这歷史機遇期將奉行什麼文化傳播理念？也是廈大國際傳播研究中心副主任、廈門理工學院時尚傳播研究中心主任的趙振祥教授認為，中國必將繼續秉持“月亮文化”的文化傳播理念，宣導“相互尊重、平等相待”、“美人之美，美美與共”、“開放包容、互學互鑒”，走平等對話、和諧共生之路。這是中華文化的特質，它會助力中華文化走向世界，世界人民也一定會深刻體味到中華文化的巨大魅力！

趙振祥教授在“2023時尚傳播國際研討會暨首屆時尚傳播青年學者論壇”上發表《“月亮文化”與“時尚中國”的對外傳播》的主旨演講。也在長沙理工大學文學與新聞傳播學院做了《從五個W看中華的海外傳播》的學術講座，都談及“月亮文化”。該院院長劉建新認為，趙振祥教授以豐富的史料、創見性的觀點、深刻的洞察力，溯源歷史脈絡，準確解釋現象，其觀點已引發學術界廣泛重視。