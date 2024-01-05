廈大趙振祥教授：中華文化是“月亮文化”
中華文化的特質是什麼？近期在學術界引發熱議。廈門大學國際傳播研究中心副主任趙振祥教授概括為“月亮文化”。
曾經造訪紐約世界日報和新澤西普林斯頓大學和狄金森大學的趙振祥教授認為，中華民族自古崇拜月神。古代《禮記•祭義》裏就有古人於秋分時節“祭月於坎”、“祭月於西”的記載。圍繞月神崇拜衍生出的一系列神話故事如嫦娥奔月、蟾宮折桂、玉兔搗藥等成為中華民族悠遠、美好的想像。這種想像亦反映在中國自古至今的詩文中，從《詩經月出》“月出皎兮，姣人廖兮”，到唐代張若虛的《春江花月夜》、張九齡的“海上生明月，天涯共此時”、杜甫的“露從今夜白，月是故鄉明”、張繼的“月落烏啼霜滿天，江楓漁火對愁眠”，再到宋代歐陽修的“月上柳梢頭，人約黃昏後” ，直至朱自清的《荷塘月色》，借月詠懷的詩文成千論萬，可以說，中華民族是一個特別偏愛月亮的民族。
中國人對月亮的偏愛深入國人的情懷，並滲入文化的骨髓，形成獨具中華民族文化特質的“月亮文化”。這種特質簡要體現在以下三方面：一是文化上注重吸納、相容並蓄。二是強調內省，注重自我束持。三是強調融合，共存共生。
隨著中國綜合國力的強盛尤其是經濟、科技實力的上升，中國文化的時尚化進程會逐漸加速，影響力迅速上升，中國在这歷史機遇期將奉行什麼文化傳播理念？也是廈大國際傳播研究中心副主任、廈門理工學院時尚傳播研究中心主任的趙振祥教授認為，中國必將繼續秉持“月亮文化”的文化傳播理念，宣導“相互尊重、平等相待”、“美人之美，美美與共”、“開放包容、互學互鑒”，走平等對話、和諧共生之路。這是中華文化的特質，它會助力中華文化走向世界，世界人民也一定會深刻體味到中華文化的巨大魅力！
趙振祥教授在“2023時尚傳播國際研討會暨首屆時尚傳播青年學者論壇”上發表《“月亮文化”與“時尚中國”的對外傳播》的主旨演講。也在長沙理工大學文學與新聞傳播學院做了《從五個W看中華的海外傳播》的學術講座，都談及“月亮文化”。該院院長劉建新認為，趙振祥教授以豐富的史料、創見性的觀點、深刻的洞察力，溯源歷史脈絡，準確解釋現象，其觀點已引發學術界廣泛重視。
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