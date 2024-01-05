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《錢塘老娘舅》浙江民間糾紛當場擺平電視欄目受歡迎

記者劉偉／新澤西訊
浙江電視臺“錢塘老娘舅”唐一平正在給民眾做調解工作。（圖片由浙江電視臺提供）
浙江電視臺“錢塘老娘舅”唐一平正在給民眾做調解工作。（圖片由浙江電視臺提供）

《錢塘老娘舅》是2009年4月由浙江電視臺6頻道（民生休閒頻道）製作的一檔民間糾紛當場擺平欄目。十多年來，他們製作團隊邀請多位老娘舅出色工作，因其地域文化特色和深接地氣而廣受好評。2023年，從浙江能源系統領導職務退下來的唐堅（唐一平）加入該節目，其豐富的工會工作經驗，被譽為“一出手，就擺平‘的調解高手，深受百姓喜愛。

本報記者有幸在中國旅行期間，遇見唐堅。他介紹說，該節目從民間尋找熱心公正、敢於直言的“老娘舅”，憑藉其最質樸、真實的市井語言，為老百姓調解糾紛化解矛盾。通過一個個最真實、最現場的矛盾調解過程，讓觀眾在審視人性美與醜的同時，衍生出更為理性的思考和價值觀。《錢塘老娘舅》通過故事化的敘事方式、勸戒式的調解手段，起到瞭解決問題教化民眾的作用，因而具有鮮明的功能性特徵。

民生新聞節目的本土化探索，已發展成形態較為成熟受眾相對穩定的一方傳播陣地。此類節目強調地域文化的魅力，淡化事件的時效，更具有原生態故事化特徵；它們強調懸念和矛盾衝突，加強了互動因素，主持人由單一播報趨向個性化風格的調解人。這一做法也可作為華人傳媒、華人社區化解紐約、新澤西華人社團多年糾紛困擾的方法，值得參考。

《錢塘老娘舅》是民生新聞做得比較成功的一個。“老娘舅”這個文化符號的存在，使傳統地域文化在當代媒體傳播語境中發出了獨特的聲音。“老娘舅”雖逐漸淡出城市生活視野，但在農村或城鄉結合部，人們對這一角色的心理認同依然存在，生活糾紛的解決往往相信“娘舅”的威懾力和公信力。尤其是象唐堅這樣擔任過大型國企領導、有威望的“老娘舅”，更是事半功倍。

近期，該欄目在做好調解節目提升的同時，深入到居民社區舉辦生動活潑的鄰里節，把高樓大廈裏的新居民聚攏起來，從中國鄉鄰文化出發，致力於社區和諧鄰里文化的推進。也把中醫問診、文化節目等等各類服務送到居民的家門口，備受城市居民的歡迎。

該節目是每天19:34在浙江電視臺6頻道播出，有興趣瞭解的民眾可上網觀看。

浙江電視臺“錢塘老娘舅”唐一平正在給民眾做調解工作。（圖片由浙江電視臺提供）
浙江電視臺“錢塘老娘舅”唐一平正在給民眾做調解工作。（圖片由浙江電視臺提供）

浙江電視臺“錢塘老娘舅”唐一平正在給民眾做調解工作。（圖片由浙江電視臺提供）
浙江電視臺“錢塘老娘舅”唐一平正在給民眾做調解工作。（圖片由浙江電視臺提供）

浙江電視臺“錢塘老娘舅”唐一平正在給民眾做調解工作。（圖片由浙江電視臺提供）
浙江電視臺“錢塘老娘舅”唐一平正在給民眾做調解工作。（圖片由浙江電視臺提供）

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