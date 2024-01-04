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賓州中部發現新禽流感 農業廳籲養殖業警戒

編譯莊瑞萌／綜合報導

賓州農業單位表示，稍早在該州中部地區發現最新禽流感案例，有關當局已針對附近一處農場實施隔離，目前家畜和雞蛋仍然可安全食用，不會對人類健康造成威脅。

賓州農業廳是在諾森伯蘭郡(Northumberland)的下馬哈諾伊鎮區(Lower Mahanoy Township)一處野生鳥群中發現禽流感病例，所幸並非屬於2023年3月發現的「高致病性禽流感」(HPAI)；不過，當局已呼籲所有家禽養殖業者、家禽飼主和業者保持警惕，保護他們的家禽，目前家禽與雞蛋仍可安全食用，不會對人體健康帶來風險。

根據聯邦疾病防治中心(CDC)，目前禽流感並沒有緊急公眾健康疑慮風險，但是農業單位表示，仍希望能阻止任何疾病繼續擴散。賓州農業廳廳長瑞丁(Russell Redding)說，「這次案例提醒我們，禽流感這種疾病可以在任何地方、任何時間爆發，家禽飼主必須透過生物安全措施及計畫來保護自己的禽鳥。」

目前賓州農業廳已經將農場隔離，並畫出六哩的管制區域，目前從農場取得的樣本已送交聯邦農業部進行進一步檢測；為了保護家禽不受野鳥感染，農業單位建議實施以下措施。

首先，每天都要實行仔細的生物安全措施；農場上的每個人在接觸動物之前及之後都應該清洗衣物、用消毒劑清潔鞋子並洗手；保持設備和車輛的清潔，包括所有進入營業範圍內的設備與車輛；控制可能攜帶並傳播病毒的鳥類和囓齒動物；在可能的情况下，讓家中圈養的禽類減少與野生鳥類的接觸機會；清理穀倉，移除野生鳥類可能進入的入口以及減少可能吸引野生鳥類的積水處。

民眾欲了解更多生物安全措施資訊，可前往農業部網站查詢，若要通報可疑案例或鳥類異常死亡，可聯繫賓州農業廳。若發現生病或死亡的野鳥則應通報賓州野生動物委員會處理。

賓州 流感 雞蛋

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