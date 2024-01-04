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新州呼吸道感染達1300例 重症、死亡增加

編譯俞仲慈／綜合報導

NJ.com2日報導，截至12月31日止，新澤西州累計有約1300例呼吸道感染(新冠、流感與呼吸道融合病毒RSV)病例，比聖誕節前增加40%以上，同時重症和死亡人數也在增加，研判可能是節日假期聚會擴大了感染途徑。

新州最大醫療保健體系RWJ Barnabas Health旗下12所醫院急診室已收治約250名新冠患者，執行副總裁安德森(Andy Anderson)表示：「這個數字正在增加，數周前患者只有約200人，再更早之前則只有100人，而且夏末時甚至不足100人，顯示新冠患者愈來愈多。」

安德森還透露RWJ Barnabas收治的新冠患者約一成必須使用呼吸器，占比相當高，同時過去一個月內，新州新冠死亡人數累計近100人。

由於疫情結束後，民眾進行PCR檢測需仰賴保險負擔，因此普遍使用快篩劑篩檢新冠，也使得統計確診病例更加棘手。

蒙特克萊爾州立大學(Montclair State University)傳染病專家史蒂芬妮·西維拉(Stephanie Silvera)坦言：「以目前的監測而言，確實很困難。」她並補充說：「即使取得統計數據，也不會成為州與聯邦資料，因此我們無法真正了解有病毒傳播的情形。」

不過從住院人數與監控汙水處理廠數據，發現疫情確實有升溫趨勢，西維拉指出：「所有數據都上升，死亡人數小幅上升，雖然增幅不是很大，但我們不樂見任何數字增加。」

同時新州流感追蹤系統(包括PCR和快篩)已通報近2萬例病例，重症患者也增加，不過尚未出現兒童流感死亡病例。

西維拉強調：「流感篩檢陽性率呈上升趨勢，門診和住院也呈上升趨勢。」並進一步補充：「隨著新冠疫情遠離，和過去數年相比，會發現季節性流感疫情已經出現。」

另外RSV病例也比去年增加不少，西維拉表示：「和去年、前年同期比較，就會發現今年病例比往年任何時候都來得多。」

流感 疫情 新州

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