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隔40分鐘出生 新州雙胞胎出生年月日全不同

編譯俞仲慈／綜合報導
新州一對雙胞胎兄弟(示意圖)分別出生在除夕、新年，兩人出生年月日因此截然不同。(pexels)
新州一對雙胞胎兄弟(示意圖)分別出生在除夕、新年，兩人出生年月日因此截然不同。(pexels)

福斯新聞網(Fox New)1日報導，在這個周末、也就是除夕元旦假期，新澤西州誕生一對雙胞胎男嬰，神奇的是兩兄弟出生時間，一個在除夕深夜、一個在元旦凌晨，成為出生年月日完全不同的雙胞胎。

新州肯頓郡(Camden County)沃里斯鎮(Voorhees)維圖亞沃里斯醫院(Virtua Voorhees Hospital)發布新聞稿證實，雙胞胎男嬰以斯拉(Ezra，同希伯來聖經人物)和以西結(Ezekial，同聖經祭司名)在新年假期平安出生：「其中一個於12月31日深夜出生；另一個則是1月1日出生、也就是2024新年一開始。」

根據費城福斯電視台(FOX 29 Philadelphia)取得的新聞稿：「哥哥以斯拉於除夕深夜11時48分出生，體重6磅、身高18.75吋；弟弟以西結於元旦凌晨零時28分出生，體重4磅、身高17.25吋。」

在這對雙胞胎小兄弟出生前，媽媽伊芙(Eve)和爸爸比利(Billy)已經有一個兒子將於1月3日年滿三歲，一家人居住在肯頓郡(Camden County)默欽特維爾區(Merchantville)。

院方表示，雙胞胎的出生模式可能和家族遺傳有關：「為了讓他們的生日更特別，以斯拉將可以和爸爸一起歡度生日，因為爸爸也是除夕夜寶寶。」

維圖亞沃里斯醫院還公布一張爸媽開心抱著雙胞胎新生兒的照片，並強調：「伊芙和比利對於雙胞胎兒子身體健康，感到興奮，並可以講述這段很特別的誕生故事。」

比利 新澤西州 費城

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