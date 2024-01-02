新州擬撥款 由社區自行評估倉儲利弊

新州州眾議員 丹尼爾生(Joe Danielsen)提案，新澤西各社區將取得經費，自行判斷超大倉儲設施設建在鄰里區的影響，以便各市鎮管理愈來愈多想在當地建立倉儲業的提案。

「NJ.com」報導，丹尼爾生的提案編號A5802，將由州計畫倡議辦公室(Office of Planning Advocacy)設計100萬元的領航項目，以補助各市府經費，重新檢驗各地方對倉儲開發的法律，或者進行倉儲研究。

丹尼爾生表示，當前計畫倡議辦公室可以提供指南給各市府，但並沒有相關的資源協助各社區重新檢驗相關計畫及協調動作；這項領航計畫，可以提供妥當的資源，供各市府調適土地利用政策，以判定全州倉儲開發大量增加的利弊，同時緩解對市鎮環境與社區可能的影響。

多年來新澤西州 一直是倉儲業開發的熱點州。穆迪分析(Moody's Analytics)指出，因為地近紐約市、費城 、巴爾的摩及華府，開車24小時內就可接觸到全國近四成人口，新澤西州成為倉儲的熱門地點。

北澤西運輸廳(North Jersey Transportation Authority)指出，新澤西擁有東岸最大港口及全國第二大港。線上採購勃興，送貨的需求量大增，助長倉儲業在新澤西開發、擴張。據新澤西運輸計畫局指出，截至4月，州內已有約11億立法呎的空間用於倉儲業。

因為都會區可開發土地受限，倉儲業開始往市郊及鄉下區地深入，引起某些居民及環保人士的反對，指噪音、交通及汙染造成問題。州內各地都出現官司、抗議及熱烈爭辯。