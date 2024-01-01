費城「縫合華埠」計畫 最快2027年啟動

費城「縫合華埠」計畫有望加快進行。(費城市府官網)

費城 市府、費城華埠 發展公司(PCDC)、賓州 交通運輸廳(PennDOT)日前聯合公布，三種「縫合華埠」(The Chinatown Stitch)重塑萬安街(Vine St.)的設計藍圖中，以兩個街區間的高速路上加蓋的方案獲得最多支持。該項目完工後，將把數十年來被州際高速公路676號分隔成南北兩半的華埠重新連結；費城市府表示，如果一切順利，最快可望在2027年開始施工。

費市府日前表示，經過今年4月份、9月的兩輪研討會及調查，兩個街區加蓋的方案，在三個備選計畫中呼聲高。這個方案的概念，包括在第10街與地11街，以及第12街與地13街間的整個街區加蓋， 意即在高速公路上方搭建一個寬闊的平台或橋體，此空間可用於建設綠色空間或其他設施，並能減少萬安街快速道路的不良影響。

加蓋工程將與萬安街當地車道結合，以疏通、減緩車流，並實現長期的社區目標。

萬安街在1980年代末到1990年初，因為修建快速道路而拆除了一大部分建築，居民、商戶當時被迫遷離，高速路完工後每天超過10萬輛汽車行駛經過，更讓當地居民、遊客的日常生活受到相當大的影響，包括交通事故增加、行人安全問題、交通壅堵、空氣污染等。

有鑑於此，後來才有「縫合華埠」的計畫產生，該計畫主要希望把華埠被分開的部分重新連結，通過改造計畫，完成「打造公共綠地」、「創建安全街道，延伸華埠」、「優先考慮老人、青少年與殘障人士需求」等目標。

PCDC執行董事秦約翰(John Chin，音譯)表示，縫合華埠是一個令人期待的項目，居民、移民商家業主、地方及州府官員正一起為華埠的歷史書寫新篇章，致力消除高速路676帶來的傷害。

費城第一區市議員斯逵拉(Mark Squilla)說，華埠是費城唯一沒有公共綠地的社區，「我們希望在未來看到這裡蓬勃發展，縫合華埠將是我們的驕傲。」費城市長肯泥(Jim Kenney)說，縫合華埠的開始是費城市府的引以為傲的時刻。

至於這項工程何時啟動？該計畫已經拿到聯邦運輸部「重新連結社區試點計畫(RCP)的180萬撥款，這將有助於加快萬安街改造的近程。