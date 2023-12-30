費城就業人口重回疫情前水平 但市中心人口數仍未恢復

最新報告顯示，費城的就業人口已恢復到疫情前的水平，但市中心的人口數依舊沒有恢復。(美聯社)

費城 的就業 人口已恢復到疫情 前的水平，但市中心的人口數依舊沒有恢復。

代表市中心商業利益的中心城區的一份新報告稱，該市目前的就業人口數比2020年2月增加了2.4%。儘管如此，上個月中心城區的外底通勤人數數量還不到2019年11月的四分之三。

在費城許多新增的工作屬於專業和商業服務、金融服務和資訊服務，傳統上通常是坐辦公室工作，但根據Placer.ai數據顯示，只有不到三分之二的辦公室工作人員回到辦公桌前。

就業增幅最大的是醫療保健和社會援助領域，數據顯示從2019年10月到2023年10月，費城新增了1萬9400個相關就業機會。費城的失業率今年降至歷史低位，10月為4.3%。

至於某些類別的就業機會則是一直在減少，例如清潔、建築、服務、停車和快遞服務相關的工作，報告指出這些變化與混合工作型態的增加有關聯。

報告提到，以往工作都需要在辦公室進行時，提供了不少高技能工作機會，為中等工資和技能相關的工人提供就業機會。

賓州就業率於3月時恢復至疫情之前的水平，比全國平均就業率慢了六個月。

雖然回到疫情前的就業水平對費城來說是一項里程碑，但報告依然點出，費城的就業成長速度還是比多數其他都會區來得緩慢。

為了創造更多就業機會並降低高貧困率，費城需要更強勁的就業增長，而不僅僅只是恢復到2019年的狀態。

即將上任的費城新市長有兩個最重要的優先事項，包括重組公共安全計畫和稅收政策，以及圍繞維持家庭的職業機會調整教育和職業計畫。