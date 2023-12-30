我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台總統辯論會／侯友宜提綠十大「失」政 批賴主張台獨

轟動全美的「弒母謀殺案」女兒被關8年獲釋 第1件事想見泰勒絲

新州北郡服裝廠欠稅又欠薪資 遭勞工廳列名恥辱牆

編譯尤寶琪／綜合報導
新澤西州北博根郡的NYC Factory 2因為違反工資、福利或稅法，被勞工廳名列恥辱牆黑名單。(NYC Factory 官網)
新澤西州北博根郡的NYC Factory 2因為違反工資、福利或稅法，被勞工廳名列恥辱牆黑名單。(NYC Factory 官網)

新澤西州北博根郡(North Bergen)一家服裝製造商，因為違反工資、福利或稅法，遭新州勞工及勞動力發展廳(Department of Labor and Workforce Development)點名，欺騙其員工和納稅人。

位於甘迺迪大道2321號的NYC Factory 2是被勞工廳名列在恥辱牆黑名單上的14家企業之一，違反新州薪資、福利或稅法規定，拖欠未清債務的雇主總數因此達到82家。

儘管收到再三要求，這14家企業仍未能解決他們與新州勞工廳和財政廳的未償還債務，積欠員工和新州超過95萬6000元的工資和罰款。

NYC Factory 2至今仍未支付，在2019年10月因違反工資支付法、工資和工時法以及現行工資法所需支付的6萬9219元賠償金；該公司在網站上列出的電話目前無人接聽。

根據業主克薩達(Wuilson Quezada)的領英(LinkedIn)頁面，NYC Factory與「業內規模最大的公司合作，包括Noah、Pyer Moss、Calvin Klein、Alexander Wang、Yeezy、Rag & Bone、Thom Browne、Bode、Krost、Marc Jacobs 、Coach和DKNY等。」

該公司稱自己是間「一條龍式服務商店」和「專注於服裝開發和生產的頂級工作室」。

新州勞工廳長艾薩羅-安傑羅(Robert Asaro-Angelo)表示：「我們的使命是確保所有勞工都受到合法分級並獲得公平補償，且任何雇主都不會透過逃避法律責任來獲得競爭優勢。這個強大的執法工具，是為了那些多次拒絕遵守規定的不良行為者所保留的，我們計畫在允許範圍內充分利用它。」

恥辱牆是為了打擊勞工錯誤分級和剝削所建立，並且每個月進行更新，添新查獲的不良企業，而已經繳清所有罰款和費用的企業，則將會從牆上除名。

不良企業同時會收到信函，警告他們若不盡快解決未償債務問題，公司名稱將會被發佈到恥辱牆上；收到警告信函的企業有20天的時間，解決未償債務或對其名列恥辱牆提出質疑。

勞工 新州 福利

上一則

從窗簾開始打造美好生活環境JONG & UP提供最新款式 保證比美國公司便宜 幫忙甩掉積灰塵煩惱

下一則

「霸王龍蘇」持有者過世 子女爭產打官司

延伸閱讀

新州賣房須披露水災信息 新法明年3月起實施

新州賣房須披露水災信息 新法明年3月起實施
平安夜用斧頭和鋸子殺父 新州男被捕

平安夜用斧頭和鋸子殺父 新州男被捕
詐領死者社安金25年逾百萬 新州婦被控罪

詐領死者社安金25年逾百萬 新州婦被控罪
鄧為助理討薪上熱搜 網驚：「明星助理」工資這麼低？

鄧為助理討薪上熱搜 網驚：「明星助理」工資這麼低？

熱門新聞

拉克羅斯威大校長高喬(左圖，右圖右)因與妻子威爾遜(右圖左)拍攝成人影片，遭校董會解雇。(拉克羅斯威大)

威大校長拍色情片遭解雇 反控校方侵害言論自由

2023-12-28 16:21
熟悉車子的人士說，只需要幾秒鐘時間，就可以竄改車子儀表版上的里程數。(pexels)

18萬哩變6萬哩 竄改二手車里程數騙局再現

2023-12-23 01:05
佛州今年春季通過法令，限制公立大學從七個國家那裡「接受個人或學校的資助，或參與合作或協議」。此規範已在佛州大學內引發困惑及爭議。(學校臉書)

禁中國留學生？新規引佛州大學內爭議

2023-12-22 12:24
新州艾薩克士郡居民珍妮絲·米勒，被控長期詐領已故親人的社安福利，金額累計超過100萬元。(美聯社)

詐領死者社安金25年逾百萬 新州婦被控罪

2023-12-29 16:45
奧克拉荷馬小鎮比克斯比居民鄧克爾伯格今年聖誕節前自掏腰包，主動為整條街的鄰居房子安裝聖誕燈飾。(取自鄧克爾伯格Instagram)

1戶亮不如1條街亮 奧州小鎮男自費為全社區裝聖誕彩燈

2023-12-24 21:25
賓州亞當斯郡動物收容所內的犬隻，在聖誕節被領養一空。(取材自臉書)

近50年來首次 賓州動物收容所 聖誕節前狗狗全被領養

2023-12-28 17:48

超人氣

更多 >
好市多自家品牌食品 專家說最棒的是這5樣

好市多自家品牌食品 專家說最棒的是這5樣
南加海灘驚濤拍岸 觀浪民眾倉皇逃命

南加海灘驚濤拍岸 觀浪民眾倉皇逃命
好市多年貨登場 這幾款讓華人驚喜

好市多年貨登場 這幾款讓華人驚喜
權威排名出爐 紐約州這些名校今年被評為最佳

權威排名出爐 紐約州這些名校今年被評為最佳
全國銀行滿意度出爐 這家銀行連續4年奪冠

全國銀行滿意度出爐 這家銀行連續4年奪冠