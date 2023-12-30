新州北郡服裝廠欠稅又欠薪資 遭勞工廳列名恥辱牆

新澤西州北博根郡的NYC Factory 2因為違反工資、福利或稅法，被勞工廳名列恥辱牆黑名單。(NYC Factory 官網)

新澤西州北博根郡(North Bergen)一家服裝製造商，因為違反工資、福利 或稅法，遭新州勞工 及勞動力發展廳(Department of Labor and Workforce Development)點名，欺騙其員工和納稅人。

位於甘迺迪大道2321號的NYC Factory 2是被勞工廳名列在恥辱牆黑名單上的14家企業之一，違反新州薪資、福利或稅法規定，拖欠未清債務的雇主總數因此達到82家。

儘管收到再三要求，這14家企業仍未能解決他們與新州勞工廳和財政廳的未償還債務，積欠員工和新州超過95萬6000元的工資和罰款。

NYC Factory 2至今仍未支付，在2019年10月因違反工資支付法、工資和工時法以及現行工資法所需支付的6萬9219元賠償金；該公司在網站上列出的電話目前無人接聽。

根據業主克薩達(Wuilson Quezada)的領英(LinkedIn)頁面，NYC Factory與「業內規模最大的公司合作，包括Noah、Pyer Moss、Calvin Klein、Alexander Wang、Yeezy、Rag & Bone、Thom Browne、Bode、Krost、Marc Jacobs 、Coach和DKNY等。」

該公司稱自己是間「一條龍式服務商店」和「專注於服裝開發和生產的頂級工作室」。

新州勞工廳長艾薩羅-安傑羅(Robert Asaro-Angelo)表示：「我們的使命是確保所有勞工都受到合法分級並獲得公平補償，且任何雇主都不會透過逃避法律責任來獲得競爭優勢。這個強大的執法工具，是為了那些多次拒絕遵守規定的不良行為者所保留的，我們計畫在允許範圍內充分利用它。」

恥辱牆是為了打擊勞工錯誤分級和剝削所建立，並且每個月進行更新，添新查獲的不良企業，而已經繳清所有罰款和費用的企業，則將會從牆上除名。

不良企業同時會收到信函，警告他們若不盡快解決未償債務問題，公司名稱將會被發佈到恥辱牆上；收到警告信函的企業有20天的時間，解決未償債務或對其名列恥辱牆提出質疑。