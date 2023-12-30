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社媒瘋傳新州聖誕致命槍擊 警：AI生成假新聞

編譯周芳苑／綜合報導
社群媒體近日盛傳一則新澤西州布里奇頓市聖誕節期間發生致命槍擊案的報導，警方貼文鄭重聲明該報導是以人工智慧AI生成的假消息，呼籲民眾不要相信。(Newsbreak.com)
社群媒體近日盛傳一則新澤西州布里奇頓市聖誕節期間發生致命槍擊案的報導，警方貼文鄭重聲明該報導是以人工智慧AI生成的假消息，呼籲民眾不要相信。(Newsbreak.com)

社群媒體近日盛傳一則新澤西州布里奇頓市(Bridgeton)聖誕節期間發生致命槍擊案的報導，警方貼文鄭重聲明該報導是以人工智慧AI生成的假消息，呼籲民眾不要相信。AI假新聞的情況日益猖獗，備受關注。

這則消息源自Newsbreak.com網站 ，報導稱，聖誕節當天布里奇頓市一74歲居民被發現死在西布羅德街(West Broad Street)100號街區，並藉此深入探討美國槍枝議題。

報導貼文稱。「隨著布里奇頓社區逐漸接受聖誕節悲劇，顯然需要更全面的解決方案。」又說，「對於受影響的家庭、破碎的社區以及尋求和平的國家來說，尋求解決方案刻不容緩。」

警方27日表示，這則報導已在社群媒體上傳開來，警方特別提醒大家注意該文底部的斜體註釋，表明該文章「包含AI工具輔助的內容」。

布里奇頓警方透過官方臉書頁面稱，聖誕節期間或前後、甚至在最近記憶當中，都不曾發生過任何相似的事情。

新聞網站上的報導稱，坎伯蘭郡檢察官辦公室(Cumberland County Prosecutor's Office)正在調查這起虛構致命槍擊事件；該機構官員未出面置評。

AI技術越來越普遍，新聞業人工智慧的使用引起廣泛爭論。

華盛頓郵報最近報導稱，AI正自動創造假新聞，模仿事實文章的網路內容激增，進而傳播有關選舉、戰爭和自然災害的虛假訊息。

專門追蹤錯誤訊息的NewsGuard表示，近七個月來，發表人工智慧假新聞的網站由49個激增到600多個，增幅1000% 以上。

AI 聖誕節 人工智慧

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