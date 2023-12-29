詐領死者社安金25年逾百萬 新州婦被控罪

新州艾薩克士郡居民珍妮絲·米勒，被控長期詐領已故親人的社安福利，金額累計超過100萬元。(美聯社)

據NJ.com報導，新澤西州艾薩克士郡(Essex County)一名女子被控25年來，長期冒領已故姑媽銀行帳戶內的聯邦社安金 和福利 金，金額累計超過100萬元。

新州聯邦檢察辦公室21日證實，艾薩克士郡南橘(South Orange)居民、現年77歲的珍妮絲·米勒(Janis Miller)被控犯下電匯欺詐罪，並以10萬元交保候傳。

檢方起訴書指出，被告的姑媽生前曾在退伍軍人管理局(Veterans Administration)工作，享有聯邦社會安全署(SSA )和聯邦人事管理局(U.S. Office of Personnel Management，OPM)發放的社安金和遺族福利金(survivor benefits)。

不料其姑媽於1998年過世後，SSA和OPM從未接獲任何有關當事人逝世的通知，因此仍持續匯款至指定帳戶，卻讓被告逮到機會，透過提領現金、簽帳卡等方式，以及開立偽造支票給她控制的公司，長期冒領姑媽帳戶內的所有存款。

聯邦檢察官塞林格(Philip R. Sellinger)表示，米勒為了繼續冒領姑媽帳戶，在2022年假冒姑媽身分和一名SSA員工通電話，因為無法說出當事人正確的出生日期，引起相關人員質疑，其詐欺的不法行為終於曝光，隨後聯邦機構於2023年停止匯款，但米勒犯行已持續25年之久，冒領金額共計101萬元。

米勒被捕後，於21日被移送至紐瓦克(Newark)聯邦法院出庭應訊，並以10萬元無擔保債券交保獲釋，並遭到電信詐欺罪名指控，如果罪名成立，最高將面臨20年徒刑以及數十萬元罰鍰。