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費城機場槍殺警察 3嫌被控多項罪將受審

編譯盧炯燊／綜合報導
費城國際機場停車場槍擊案三名被告佛南德茲(左起)、巴蒂斯塔-波蘭科和潘尼亞-佛南德茲已被控多項罪名，將接受審判。(美聯社)
費城國際機場停車場槍擊案三名被告佛南德茲(左起)、巴蒂斯塔-波蘭科和潘尼亞-佛南德茲已被控多項罪名，將接受審判。(美聯社)

法官命令三名新澤西州男子就10月份在費城國際機場停車場槍擊案的大部分指控接受審判，該槍擊案造成一名費城警察死亡，另一名警察受傷。

費城法院法官舒特（David Shuter）上周裁定，新澤西州卡姆登市18歲的馬丁內斯-費爾南德斯（Yobranny Martinez-Fernandez）必須接受謀殺、謀殺未遂及相關罪名的審判。檢察官指控他開槍打死了警官。

卡姆登市21歲的巴蒂斯塔-波蘭科（Alexander Batista-Polanco）和新州彭索肯市21歲的佩尼亞-費爾南德斯（Hendrick Peña-Fernandez）也將面臨審判，罪名包括二級謀殺一名執法人員。在槍擊另一名警官的案件中，上述兩人的謀殺未遂指控被撤銷。此外，對這三人的搶劫指控也已撤銷。

事發於10月12日晚上11時左右，警察門德茲(Richard Mendez)及奧提茲(Raul Ortiz)開始值班不久。他們聽到玻璃破碎的聲音，並看到幾個人闖入費城國際機場停車場，準備登上一輛汽車。隨後雙方發生衝突，兩名警察及一名嫌疑人中槍。

門德茲現年50歲，已當警察20多年，他身中四槍，送醫院後證實死亡。奧提茲從軍中退伍後改當警察，他手臂中彈，在醫院接受治療。至於佛南德茲被捕時，手上仍戴著屬於門德茲的手銬。

被告等人事後駕著一周前偷來的多功能車(SUV)逃跑，載著18歲受槍傷的杜然(Jesus Herman Madera Duran)前往醫院，他胸部、腹部和左臂中彈，送到醫院時證實死亡。 當局相信杜然是被其中一名警察開槍擊中。

在庭上，檢察官引用保安錄影片段、社群媒體貼文及手機記錄作為證據，指出嫌疑人先偷了一輛SUV，一周後用它前往機場停車場準備汽車盜竊，結果被兩名警察發現，雙方發生衝突。

不過辯護律師指，根據片段，三人這段時間是在機場內，沒到停車場。

費城 槍擊 新澤西州

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