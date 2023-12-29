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平安夜用斧頭和鋸子殺父 新州男被捕

編譯俞仲慈／綜合報導

根據NJ.com報導，新澤西州莫里斯郡(Morris County)布恩頓鎮(Boonton Township)在平安夜當天發生一起人倫悲劇，一名男子殺害父親逃逸，但數小時後被警方逮捕，並被控謀殺、非法使用武器等罪，被羈押在監獄且不得保釋。

布恩頓鎮長卡巴納(Douglas Cabana)案發後向媒體表示：「對任何社區而言，在聖誕假期發生這種事情，真是讓人崩潰，尤其受害家庭是社區一分子，實在令人感傷。」

據了解，24日下午1時15分左右，警方接獲報案，前往布恩頓鎮一棟住宅，結果在地下室發現61歲葛列格里·邁爾(Gregory Meyer)的遺體。

警方研判其子、33歲的凱奧(Kyle Meyer)涉有重嫌，立即展開追捕行動，並於當天晚上9時左右，循線在澤西市帕特森(Paterson)將凱奧逮捕歸案，並以謀殺和非法持有武器等罪名，羈押在莫里斯郡監獄，等候出庭。

警方調查發現，24日下午1時左右，和死者同住的母親聽到兒子與孫子發生爭吵，在聽到尖叫聲後打電話報警，可惜已經來不及阻止悲劇發生。

警方在案發當場查獲一把沾有血跡的斧頭和長柄電動鋸刀(pole saw)，疑似就是犯案凶器，法醫辦公室隨後證實，死者頭部和手腳都有斧頭和電鋸造成的外傷。

據了解，凱奧在2021年因持有未經核准的非法槍枝，被判處五年監禁，於2022年假釋出獄，凱奧有兩次酒駕紀錄。

監獄 新澤西州

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