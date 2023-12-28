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費城6ABC電視台新聞直升機墜毀 NTSB：原因仍是謎

編譯尤寶琪／綜合報導
費城6ABC電視台新聞直升機日前墜毀於新州伯靈頓郡華盛頓鎮，意外發生後警方封鎖現場。(美聯社)
費城6ABC電視台新聞直升機日前墜毀於新州伯靈頓郡華盛頓鎮，意外發生後警方封鎖現場。(美聯社)

費城6ABC電視台新聞直升機日前墜毀於新澤西州伯靈頓郡(Burlington County)，造成飛行員和一名攝影師喪命，國家運輸安全委員會(NTSB)調查員日前表示，目前尚未查出導致直升機墜毀的的原因。

負責此事故的NTSB調查員岡瑟(Todd Gunther)在記者會上指出，初步報告會在未來兩周內發布，其中會包含「目前所知所有事實、狀態和情況，且內容隨著我們獲得更多信息，可能會發生變化」，在最終報告出爐前，事故調查預計將耗時約一年半。

費城6ABC電視台新聞直升機是在19日晚間失聯，20日早上由一名警察在費城以南約8哩的華盛頓鎮(Washington Township)發現殘骸；67歲飛行員史密斯(Monroe Smith)和45歲攝影師多爾蒂(Christopher Dougherty)兩人不幸喪命。

史密斯和多爾蒂兩人皆為北卡羅來納州的U.S. Helicopters公司員工，出事直升機則是一架租借給6ABC電視台使用的美國歐直松鼠一型直升機(Eurocopter AS-350A-STAR)；U.S. Helicopters公司表示，會全力與調查人員合作。

根據其飛行歷史，這架直升機在墜毀前沒有任何事故或事件紀錄；事發當下，直升機剛完成當天第三次飛行，機組人員是在執行任務後返回基地途中墜毀。

岡瑟在記者會上指出，沒有證據顯示直升機在墜機前有發生爆炸或起火，同時也沒有發出緊急呼叫或求救的證據；岡瑟指出，直升機因不明原因下降並撞到樹木時，直升機主旋翼和尾槳的葉片都仍有動力且持續旋轉中，並因此讓殘骸覆蓋面積比最初想像的要大了兩倍，至少有約200碼遠。

岡瑟表示，調查人員會將尋獲的殘骸集中至一處安全地點，進行詳細檢查。

費城6ABC電視台新聞直升機日前墜毀於新州伯靈頓郡華盛頓鎮，造成機上兩人死亡；目...
費城6ABC電視台新聞直升機日前墜毀於新州伯靈頓郡華盛頓鎮，造成機上兩人死亡；目前當局尚未查出失事原因。(YouTube視頻截圖)

費城 新澤西州 北卡羅來納州

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