澤西海岸神秘金屬座椅 疑似空難殘骸 引發網友熱議

紐約郵報報導，日前有民眾在澤西海岸(Jersey Shore)意外發現一件神秘的四人座金屬座椅，隨後拍下影片上傳至社群平台，引發網友熱議，有人質疑可能是1996年環球航空(TWA)空難事件的殘骸。

據了解，新州 當地演員雅各(Matthew Jacob)上周沿著馬蓋特(Margate)海灘散步，發現一件神秘物品，一排生鏽的四人座椅，當下質疑是失事客機的殘骸，並拍下影片上傳至抖音 (TikTok)和網友分享：「我想我剛剛發現一個飛機座位被沖到澤西海岸。」結果影片在社媒瘋傳。

雅各接受「眾生相」(PEOPLE)雜誌訪問時坦承：「我不確定那是什麼，一開始我以為是一根樹枝，當我走近時才意識到是座椅，然後再靠近一看，似乎就是飛機的座椅。」

關於這件神秘座椅，各種猜測甚囂塵上，一位網友開玩笑宣稱：「我當時就搭乘環球航空800班機(TWA800)，我記得那張座椅。」意指1996年7月17日，TWA800載著212名乘客與18名組員從紐約飛往巴黎，不料起飛後約12分鐘，就在長島 外海上空爆炸解體，機上人員全數罹難。

一位網友則反駁道：「每個人都說是TWA800，但我很確定是TZB900客機，我熟悉這款座椅。」還有網友持不同看法：「我很確定這是2011年式起亞(Kia)五門掀背小汽車Soul。」

雖然座椅來歷仍然是個謎，不過馬蓋特市警局局長漢金森(Matthew Hankinson)表示，座椅「太重了，不可能來自飛機」，並斬釘截鐵表示：「整件座椅只剩下金屬骨架，而且沒有留下飛機失事後的坐墊、安全帶和扣環的殘留痕跡。」

漢金森還透露，有調查員對神秘座椅進進一步研究，發現廢棄的火車座椅通常會拆到只剩金屬零件，然後再丟進海底作為人工魚礁。」並表示座椅可能受到近日風暴影響，脫離原本的人工魚礁。